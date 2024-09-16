Марафон на 9 километров пройдет в усадьбе «Горки Ленинские» 28 сентября

Легкоатлетический марафон «Ленинский Забег» стал традиционным. Он проводится в 10-й раз. Ежегодно собираются около 300 любителей бега из разных муниципалитетов Подмосковья и других регионов России.

«Вместе с руководством музея-заповедника организуем три трассы. Самые маленькие спортсмены от семи до 12 лет пробегут два километра, подростки и взрослые - 4,5 километра. Наиболее подготовленных бегунов ждет маршрут длиной девять километров», - рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

«Ленинский забег» проходит по живописному маршруту. Участие будет бесплатным, однако легкоатлетам необходимо заранее пройти электронную регистрацию.

«Ежегодно мы получаем от участников забега многочисленные положительные отзывы относительно комфорта трассы и уровня организации соревнований. Это мероприятие для нас - своеобразное закрытие летнего сезона», - рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Организаторы отметили, что «Ленинский забег» стал семейным мероприятием. Ежегодно в нем принимают участие династии любителей бега. Количество легкоатлетов растет с каждым разом.

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