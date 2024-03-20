Малый и средний бизнес Подмосковья получил льготные займы на 10 миллиардов рублей в 2023 году

«Гарантийные поручительства при недостатке залогового обеспечения - один из самых востребованных инструментов развития бизнеса. Цифры растут с каждым годом: в прошлом году объем кредитов под поручительства РГО вырос на 47% по сравнению с 2022 годом и составил более 430 миллиардов рублей», - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, число выданных поручительств выросло на 33% и достигло 26 тысяч. В десятку лидеров по объему привлеченных кредитов вошли: Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Московская область и другие регионы.

Напомним, поддержка бизнеса оказывается по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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