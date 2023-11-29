Малый и средний бизнес Подмосковья получил льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей с начала года

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Родителей Подмосковья предупредили: капли от насморка вызывают зависимость у детей уже после пяти дней применения. О том, как безопасно принимать сосудосуживающие средства, рассказала врач-оториноларинголог НИКИ детства Анна Пожарская.

«Сосудосуживающее средство не лечит причину заложенности носа, а входит в комплекс симптоматической терапии. Самостоятельно использовать его можно в течение трех-пяти дней. Если вы не видите эффекта от использования, необходима консультация оториноларинголога», - говорит Анна Пожарская.

Спреи и капли от насморка могут вызывать токсический угнетающий эффект на центральную нервную систему ребенка. При этом снижается давление, пациент становится вялым, сонливым.

Важно применять сосудосуживающие препараты только по инструкции или в тех дозировках, которые прописал врач.

«Если использование назальных капель или спреев затягивается, может развиться медикаментозный ринит, постоянная потребность в увеличении дозировки и количества приемов препарата из-за снижения чувствительности рецепторов», - предупредила врач-оториноларинголог.

Родителей также предостерегли от использования капель на основе нафазолина. Из-за токсичности он является одной из главных причин отравления сосудосуживающими средствами у детей.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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