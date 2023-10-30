«Маленькое чудо». Воробьев указал на важность социальной газификации в Подмосковье

«Вы знаете, что это президентский проект. Это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область - самая большая по количеству домовладений, потенциально это может коснуться 115-120 тысяч домов, порядка 300-350 тысяч жителей», - отметил Воробьев.

Глава региона напомнил, что программу социальной газификации сделали бессрочной, что предполагает «весьма значительные затраты» от «Мособлгаза» и организаций. Благодаря эффективной коммуникации до жителей доходчиво донесли всю информацию, связанную с услугой газификации, добавил губернатор Воробьев.

Московская область стала первым регионом России, где ввели льготы на социальную газификацию. Они начали действовать по поручению губернатора Андрея Воробьева.