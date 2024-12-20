Мальчика с деталью «Лего» в легких спасли в медцентре Рошаля

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Юному пациенту провели компьютерную томографию, которая выявила деталь «Лего» в промежуточном бронхе. Мальчик признался, что случайно вдохнул и проглотил ее во время игры.

Эндоскописты провели малоинвазивную операцию и достали инородное тело из правого долевого бронха.

«С помощью бронхоскопа, в который были введены эндоскопические щипцы, они добрались до бронха и извлекли пластиковую деталь. Операция длилась 10 минут и прошла успешно», - рассказали в учреждении.

Ранее медцентр Рошаля посетила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что технологии учреждения позволили сделать детскую медицину доступнее и эффективнее.