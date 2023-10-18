«Максимально защитить жителей». Андрей Воробьев — о новой системе газовых проверок в Подмосковье

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Еще одна важная задача - разъяснить новый подход жителям. Это будут делать в том числе через управляющие компании и адресные рассылки.

Система обслуживания газового оборудования в домах Подмосковья полностью изменится 1 января, сообщил губернатор Андрей Воробьев. За это направление теперь будет отвечать единая организация - «Мособлгаз». Она заменит собой частные компании, из-за которых жители сталкивались со множеством сложностей.

Единая организация газового обслуживания - это прежде всего безопасность, подчеркнул губернатор.

«Тепло, комфорт и уют в домах жителей Подмосковья - то, о чем мы постоянно заботимся. Но если говорить об использовании в быту газа, то ключевое здесь - безопасность, исправность и надежность всех систем. Малейший недосмотр, как известно, может привести к трагедии», - подчеркнул Андрей Воробьев.

С января «Мособлгаз» будет отвечать за проверки оборудования в домах и квартирах. Это в том числе позволит выстроить единую систему цен.

«Важно, чтобы к газовщикам было доверие, чтобы люди не боялись открывать дверь и точно знали, что это не мошенники. Для этого в каждом подъезде должна быть памятка о том, как выглядит сотрудник и какие документы он должен иметь при себе», - сообщил глава Подмосковья.

Вместе с тем «Мособлгаз» будет заранее оповещать жильцов о предстоящих проверках, чтобы они были дома и могли планировать свое время.

Сейчас газовое оборудование в Подмосковье обслуживают сотни компаний. Многие из них делают это некачественно.

При этом в регионе насчитывается свыше двух миллионов квартир с газовым оборудованием, что накладывает высокую степень ответственности.

До зимы проверят каждую из компаний, перезаключат договоры - ими в многоквартирных домах занимаются управляющие компании. В частных домовладениях соглашения, заключенные до 1 сентября 2023 года, будут действовать до окончания срока, а новые будут подписывать уже только с «Мособлгазом».

Уже 25 декабря на официальном сайте «Мособлгаза» опубликуют график техобслуживания оборудования. Его будут производить раз в год. В назначенный день жильцам потребуется впустить сотрудников в квартиру.

Специалисты «Мособлгаза» придут в отличительной спецодежде, с удостоверением с QR-кодом.

По вопросам обслуживания газа можно обратиться на единую горячую линию 8 (800) 200-24-09.

Что еще изменится?