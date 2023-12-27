«Максимально чувствовать колорит». Глава Подмосковья — об экспозиции Тулы на выставке «Россия»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на крупной выставке «Россия» на ВДНХ. Там гостям представили 3D-прогулки по интересным местам региона. Особенность площадки — комната, где можно попробовать себя в роли командира комплекса «Панцирь-С1».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на крупной выставке «Россия» на ВДНХ. Там гостям представили 3D-прогулки по интересным местам региона. Особенность площадки - комната, где можно попробовать себя в роли командира комплекса «Панцирь-С1».
«Посмотрели работу Тульского стенда. Здесь много активностей: головоломки и 3D-прогулки, есть игра по аналогии с крестиками-ноликами „Пряник или самовар?“, интерактивные стенды, которые рассказывают о главных достопримечательностях», - рассказал глава Подмосковья.
Зрители могут в интерактивном формате ознакомиться с музеями «Ясная Поляна», «Куликово поле», с Тульским кремлем.
А «Панцирь-С1», презентованный в интерактивном виде, собирают на тульском заводе «Конструкторское бюро приборостроения».
Вместе с тем губернатор Подмосковья отметил, что на стенде есть онлайн-дверь в Москву. А если нажать на кнопку «Улыбнись», можно получить уникальную открытку.
Также он показал сыновьям стенд родного Красноярского края на выставке «Россия».
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