«Максимально чувствовать колорит». Глава Подмосковья — об экспозиции Тулы на выставке «Россия»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на крупной выставке «Россия» на ВДНХ. Там гостям представили 3D-прогулки по интересным местам региона. Особенность площадки - комната, где можно попробовать себя в роли командира комплекса «Панцирь-С1».

«Посмотрели работу Тульского стенда. Здесь много активностей: головоломки и 3D-прогулки, есть игра по аналогии с крестиками-ноликами „Пряник или самовар?“, интерактивные стенды, которые рассказывают о главных достопримечательностях», - рассказал глава Подмосковья.

Зрители могут в интерактивном формате ознакомиться с музеями «Ясная Поляна», «Куликово поле», с Тульским кремлем.

А «Панцирь-С1», презентованный в интерактивном виде, собирают на тульском заводе «Конструкторское бюро приборостроения».

Вместе с тем губернатор Подмосковья отметил, что на стенде есть онлайн-дверь в Москву. А если нажать на кнопку «Улыбнись», можно получить уникальную открытку.

Также он показал сыновьям стенд родного Красноярского края на выставке «Россия».

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