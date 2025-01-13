Максима Забелина предложили назначить заместителем председателя правительства Подмосковья

Сейчас Максим Забелин возглавляет министерство здравоохранения Подмосковья. По словам губернатора, это важный блок, в котором необходимо обеспечивать изменения.

«Сегодня главная претензия, главное беспокойство жителей, больше всего жалоб - это запись к врачу. Но не только первичное звено, хотя оно является наиболее загруженным и сложным для трансформации и решения вопросов человека. Но и эффективность работы стационаров», - отметил Воробьев.

Для преображения стационаров в Подмосковье ведут большую работу. Их модернизируют, делают более комфортными и удобными.

«Мы проводим большую работу по капитальному ремонту стационара, но это не стены красить и белить, это, прежде всего, смотреть за эффективностью работы стационара. Лучшие практики должны быть с нами», - добавил он.

Кандидатуру Максима Забелина на должность зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области согласуют в Мособлдуме.