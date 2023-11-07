Максим Лобанов из Лобни стал победителем всероссийского фестиваля научно-исследовательских проектов

Молодежный фестиваль научно-исследовательских проектов прошел на территории Всероссийского выставочного центра. Участие в нем приняли 180 ребят. На протяжении трех дней они защищали свои работы, лучшие из которых отметили знаками отличия.

В число победителей вошел проект Максима Лобанова «Русская народная кукла - наше богатое наследие». Об этом проекте даже написали в подарочном издании, выпуск которого приурочили к открытию фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В число победителей вошел проект Максима Лобанова «Русская народная кукла - наше богатое наследие». Об этом проекте даже написали в подарочном издании, выпуск которого приурочили к открытию фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежный фестиваль научно-исследовательских проектов прошел на территории Всероссийского выставочного центра. Участие в нем приняли 180 ребят. На протяжении трех дней они защищали свои работы, лучшие из которых отметили знаками отличия.