Максим Лобанов из Лобни стал победителем всероссийского фестиваля научно-исследовательских проектов
Юный житель Лобни Максим Лобанов получил знак отличия на Всероссийском молодежном фестивале-конкурсе научно-исследовательских проектов «Меня оценят в XXI веке». Он посвятил свой проект исследованию русской народной куклы.
Молодежный фестиваль научно-исследовательских проектов прошел на территории Всероссийского выставочного центра. Участие в нем приняли 180 ребят. На протяжении трех дней они защищали свои работы, лучшие из которых отметили знаками отличия.
В число победителей вошел проект Максима Лобанова «Русская народная кукла - наше богатое наследие». Об этом проекте даже написали в подарочном издании, выпуск которого приурочили к открытию фестиваля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
В число победителей вошел проект Максима Лобанова «Русская народная кукла - наше богатое наследие». Об этом проекте даже написали в подарочном издании, выпуск которого приурочили к открытию фестиваля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Молодежный фестиваль научно-исследовательских проектов прошел на территории Всероссийского выставочного центра. Участие в нем приняли 180 ребят. На протяжении трех дней они защищали свои работы, лучшие из которых отметили знаками отличия.