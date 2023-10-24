Максим Дунаевский и Нонна Гришаева поздравили с юбилеем Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр

За 10 концертных сезонов Одинцовскому эстрадно-симфоническому оркестру удалось воплотить в жизнь множество ярких и творческих программ, которые с неизменным успехом прошли на концертных площадках Москвы, Подмосковья и других регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Заслуженную артистку России Нонну Гришаеву с Одинцовским эстрадно-симфоническим оркестром связывает давняя дружба. Они вместе реализовали несколько творческих проектов, которые с большим успехом прошли в Москве и Подмосковье Жители Одинцовского округа одними из первых посмотрели спектакли. В день рождения коллектива Нонна Гришаева поздравила дирижера Андрея Балина и всех музыкантов с десятилетием.

«Музыканты Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра - невероятные профессионалы, работать с вами огромное счастье. Отдельные слова благодарности маэстро - Андрею Балину. За эти годы мы создали столько интересных проектов. Поздравляю вас с вашим юбилеем, 10-летием со дня создания оркестра», - обратилась со сцены заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Народный артист России, композитор Максим Дунаевский в этот вечер не только поздравил музыкантов с юбилеем, но и сыграл на рояле. А лучшие артисты страны исполнили его песни.

«Я от всего сердца, от всей души поздравляю замечательный оркестр, с которым мне не раз приходилось работать и его бессменного руководителя - прекрасного музыканта, замечательного моего друга Андрея Балина. За 10 лет сделано много», - подчеркнул Максим Дунаевский.