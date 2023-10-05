Магистранты школы бизнеса МГИМО в Одинцове открыли сезон «Экспертных суббот»
В сентябре магистранты школы бизнес МГИМО в Одинцове открыли сезон традиционных «Экспертных суббот». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.
Министерство приглашает на такие встречи профильных специалистов. В сентябре им стал начальник управления противодействия коррупции Главного управления региональной безопасности Московской области Расстрыгин.
«Магистранты первого курса ознакомились с международным опытом борьбы с коррупцией на примере Китая, Сингапура, Голландии. Кроме того, разобрали кейсы по реализации на практике таких важнейших принципов противодействия коррупции», - уточнили в ведомстве.
Магистранты второго курса вместе с доцентом факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сенюком прошли практику по дисциплине «Инвестиции в городское хозяйство». Студенты подготовили практические кейсы.
Также для учащихся выступили начальник управления координации создания и обеспечения функционирования Единой цифровой платформы Баландин, управляющий партнер компании «Митрофанова и Партнеры» Митрофанова и другие.
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