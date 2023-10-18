Магистранты кафедры МинЖКХ Подмосковья в МГИМО посетили лекцию Натальи Виртуозовой
На днях 40 магистрантов кафедры Министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» побывали на лекции директора «Дирекции выставки достижений „Россия“» Натальи Виртуозовой. Она рассказала об особенностях и задачах выставки.
Выставка пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На ней презентуют 129 экспозиций: 89 экспозиций регионов, 21 экспозиция министерств и ведомств и 19 экспозиций компаний и общественных организаций.
После лекции студенты задали интересующие вопросы.
Кафедра подмосковного Министерства ЖКХ входит в структуру Школы бизнеса и международных компетенций. На ней готовят специалистов в сфере ЖКХ, учат принимать грамотные технико-управленческие решения и развивать коммуникации для удовлетворения разных запросам населения.
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