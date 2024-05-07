«У нас магистральные, серьезные президентские проекты. По здравоохранению мы клиники строим - ультрасовременные клиники и для взрослых, и для малышей, и детскую в Красногорске. У нас очень активная модернизация ЖКХ - запрос очень высокий на нее», - сказал глава Подмосковья.

По словам губернатора, главная задача - реализовать проекты вовремя, качественно и, самое главное, так, чтобы они были прочувствованы каждым человеком.

«По каждой такой программе есть федеральное участие. Есть ориентиры, по которым мы двигаемся», - подчеркнул Андрей Воробьев.

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