Магистральную теплосеть реконструировали на Юбилейном проспекте в Химках

Теплотрасса, построенная более 40 лет назад, обеспечивала теплом свыше 100 объектов, включая жилые дома, школы и детские сады. Из-за значительного износа сети её включили в инвестиционную программу в числе приоритетных объектов.

В рамках планов на 2025 год компания намерена заменить более 20 километров сетей по всему округу, а еще около пяти километров подвергнут капитальному ремонту. В целом до 2031 года запланирована замена почти 300 километров тепловых сетей.

Напомним, что в 2023 году в рамках первого этапа инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго» было заменено шесть километров теплосетей. Работы затронули 13 котельных и 88 тепловых пунктов, модернизированы сети на 21 участке, к которым подключены 332 многоквартирных дома с общим числом жителей более 81 тысячи человек. Также установлено 48 насосов и отремонтировано три котла.