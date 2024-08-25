Магазин одежды в Люберцах помог детям из Курской области подготовиться к школе

По поручению главы Люберец Владимира Волкова, начальник территориального управления Малаховка-Красково Павел Максимкин совместно с родителями посетил магазин Sky Lake. Целью визита было помочь детям выбрать необходимую школьную форму: сарафаны, юбки, блузки и банты для девочек, а для мальчиков - рубашки, брюки, пиджаки и жилеты, учитывая индивидуальные размеры и предпочтения каждого ребенка.

«В преддверии учебного года наша цель - помочь с устройством ребят из Курской области в детские сады и школы. А также обеспечить мальчишек и девчонок необходимой школьной формой. Конечно, эти и другие возникающие вопросы оперативно отрабатываем», - отметил Владимир Волков.

Напомним, что ранее в «Центре медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке приняли более 100 детей из Курской области.

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