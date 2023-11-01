Магазин хозтоваров открыли при центре подготовки контрактников в Балашихе

«Чтобы добровольцы смогли быстро получить необходимые услуги, на территории пункта мы открыли небольшой магазин. Здесь можно докупить недостающие вещи, ведь некоторые кандидаты приезжают налегке», - говорит председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Получить дополнительную информацию о работе центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф , а также по телефону горячей линии 7 495 990-77-77.