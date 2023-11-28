Лыжный стадион в Красногорске подготовили к зимнему сезону

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил готовность лыжной трассы к новому сезону. Тренироваться там будут профессиональные спортсмены. Кроме того, на стадионе «Зоркий» залили лед.

«Сначала смачивали ковер до состояния губки, потом запустили холодильную установку. Она начала морозить и образовалась первая корочка, мы легким разбрызгиванием долили до консистенции льда», - рассказал генеральный директор спорткомплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

После над покрытием работали специальные машины.

Любители фигурного катания уже опробовали новый лед. Массовые катания провели 25 и 26 ноября. Вход - 150 рублей. На стадионе есть коньки на прокат и теплые раздевалки для отдыха, где можно оставить вещи.

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