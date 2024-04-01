Лыжный сезон закрыли финальным забегом на «Лазутинской трассе» в Одинцове

По словам участника финального старта Сергея Гончарова, снег уже практически растаял, но его это не остановило.

«Для меня сегодня - забег для удовольствия. Понятно, что уже беговой сезон вовсю начался, уже почти лето. И тут уникальная возможность прокатиться на лыжах. Сама по себе трасса не едет совершенно, только силовая работа, но это только добавляет задора», - рассказал Гончаров.

Ранняя весна внесла свои коррективы в планы лыжников: круги пришлось сократить, чтобы все же доехать до финиша. Теперь спортсмены уберут зимнее снаряжение и будут готовиться к летним стартам.

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