25 декабря 2024, 16:06

Лыжный сезон открыли в Солнечногорске

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Более 60 лыжников приняли участие в первенстве Спортивной школы № 2 в Солнечногорске. Соревнования дали официальный старт зимнему спортивному сезону в округе.

В зависимости от возраста участники лыжной гонки преодолели дистанции в 800, 1600, 3000 и 5000 метров по живописным тропам Парка Победы, где была подготовлена специальная лыжня.

Тренер по лыжным гонкам Игорь Сладков подчеркнул, что в стартах участвуют дети 2015 года рождения и старше со всего округа. Он отметил, что у них сейчас идет динамичное развитие лыжного спорта, и при поддержке администрации они ездят на сборы.

Юный лыжник Дмитрий Мамонов, который пришел в этот спорт пять лет назад, завоевал свою 43-ю медаль на первенстве, пробежав 1,6 километра в возрастной категории 2011–2012 года.

«Я участвовал во многих соревнованиях. Особенно запомнились московские - там меня объявили и сказали, что я представляю Солнечногорск. Здесь же сделали новую трассу, мне очень интересно. В этом сезоне я хочу набраться хорошего опыта, чтобы потом получить разряд кандидата в мастера спорта», - поделился участник Дмитрий Мамонов.

Всего было разыграно 15 медалей, а победителей забегов наградили грамотами и ценными призами.

На протяжении всего сезона на новой трассе будут проходить различные соревнования, среди которых традиционные гонки в память о выдающихся тренерах Солнечногорска Леопольде Берзине и Геннадии Леонтьеве.

Спортсмены Солнечногорск
25 декабря 2024, 17:25
Более ста детей посетили «Мастерские Деда Мороза» в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционная акция «Единой России» прошла в преддверии Нового года в муниципалитете. «Мастерские Деда Мороза» были организованы на базе местного отделения партии и в торговом центре «Июнь».

Участниками праздничного мероприятия стали более 100 юных жителей Мытищ, которые с удовольствием погрузились в мир творчества и веселья. Для ребят провели разнообразные мастер-классы, где они под руководством опытных мастеров своими руками изготавливали новогодние украшения, поделки и сувениры. Эти изделия станут отличным подарком близким и украшением интерьера.

«В мастерской царила атмосфера праздника и предвкушения Нового года», - рассказал руководитель фракции «Единой России» Юрий Гончарук. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для детей и родителей интересно и полезно провести время вместе.

В завершении акции каждый ребенок получил сертификат помощника Деда Мороза и памятные подарки.

Дети Мытищи Дед Мороз
25 декабря 2024, 17:04
День двора провели у дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Организаторы праздника приготовили для жителей яркую и насыщенную программу. Мероприятие объединило людей разных возрастов и интересов.

Собравшиеся на Дне двора горожане с удовольствием участвовали в разнообразных конкурсах, веселых играх со Снегурочкой и зажигательных танцах. Самые юные участники праздника получили приятные подарки.

День двора у дома № 9 стал событием, которое оставило яркие воспоминания у каждого жителя. «Мы подарили взрослым и детям новогоднее настроение и возможность найти новых друзей», - отметила директор библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова. Она подчеркнула, что жителей одного дома можно считать большой семьей, поэтому они могут вместе с соседями замечательно устраивать такие праздники, как День двора и Новый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Мытищи Новый год
25 декабря 2024, 17:04
Всероссийская научная конференция о праве прошла в Подмосковье
фото пресс-службы МОФ РАНХиГС
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Всероссийская конференция о праве с международным участием прошла в Московском областном филиале Президентской академии РАНХиГС. В мероприятии приняли участие представители более 20 регионов России, а также представители ближнего зарубежья и Китайской Народной республики.

«В условиях крайней нестабильности современного мира именно право выступает цементирующей основой для обеспечения жизнедеятельности людей, осуществления хозяйственной деятельности, реализации национальных интересов и международного сотрудничества. Тем не менее, право не может оставаться догмой. Меняются человеческие ценности, меняется глобальный миропорядок, национальные приоритеты», - прокомментировала заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии Наталья Киселева.

Участники провели дебаты о конституционно-правовых аспектах организации публичной власти в России, обсудили трансформацию правозащитного механизма в условиях СВО и обеспечение прав и свобод граждан, а также затронули вопрос цифровизации права и ее последствия.

«Одной из составляющих образовательного процесса является развитие навыков научно-исследовательской работы. Поэтому для наших студентов подобные мероприятия очень полезны и интересны в плане повышениях интеллектуального и научного потенциала», - добавила декан факультета государственного управления и права Марина Гайдышева.

Спикеры и участники конференции отметили высокую эффективность подобных мероприятий для дальнейшей работы.

Образование
25 декабря 2024, 16:45
Общее родительское собрание по итоговой госаттестации прошло в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Традиционное для городского округа собрание проводилось на тему «Государственная итоговая аттестация в 2025 году». На него пришли родители учеников девятых и 11-х классов.

Сотрудники управления образования администрации Мытищ подробно объяснили, как будет проходить итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников и итоговое сочинение для 11-классников. Также родители узнали, какие изменения произошли в контрольно-измерительных материалах.

На собрании были озвучены сроки подачи апелляций и особенности итоговой аттестации для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Родители задали множество интересовавших их вопросов, на которые подробно ответили муниципальные координаторы ГИА.

Такое эффективное общение между родителями, школьниками и представителями образовательных учреждений помогает учащимся побороть страх перед итоговой аттестацией и успешно закончить этот этап образования.

ЕГЭ Мытищи Образование

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