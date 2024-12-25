Лыжный сезон открыли в Солнечногорске

В зависимости от возраста участники лыжной гонки преодолели дистанции в 800, 1600, 3000 и 5000 метров по живописным тропам Парка Победы, где была подготовлена специальная лыжня.

Тренер по лыжным гонкам Игорь Сладков подчеркнул, что в стартах участвуют дети 2015 года рождения и старше со всего округа. Он отметил, что у них сейчас идет динамичное развитие лыжного спорта, и при поддержке администрации они ездят на сборы.

Юный лыжник Дмитрий Мамонов, который пришел в этот спорт пять лет назад, завоевал свою 43-ю медаль на первенстве, пробежав 1,6 километра в возрастной категории 2011–2012 года.

«Я участвовал во многих соревнованиях. Особенно запомнились московские - там меня объявили и сказали, что я представляю Солнечногорск. Здесь же сделали новую трассу, мне очень интересно. В этом сезоне я хочу набраться хорошего опыта, чтобы потом получить разряд кандидата в мастера спорта», - поделился участник Дмитрий Мамонов.

Всего было разыграно 15 медалей, а победителей забегов наградили грамотами и ценными призами.

На протяжении всего сезона на новой трассе будут проходить различные соревнования, среди которых традиционные гонки в память о выдающихся тренерах Солнечногорска Леопольде Берзине и Геннадии Леонтьеве.