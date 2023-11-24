24 ноября 2023, 11:17

Лыжный сезон начался в клубе «Волкуша» в Лыткарине

Телеканал «360»
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Лыжный сезон стартовал в Лыткарине. В лыжном клубе «Волкуша» уже подготовили более полутора километров трассы.

Первый лыжный старт пройдет 16 декабря. Всего этой зимой их запланировано пять. Попробовать свои силы сможет любой желающий.

Общая протяженность трассы «Волкуша» - более 12 километров. Кататься на лыжах можно ежедневно и бесплатно. В прошлом сезоне «Волкуша» вошла в топ-10 лучших трасс Московской области. Отметим, что в 2024 году здесь обустроят профессиональную лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Первый лыжный старт пройдет 16 декабря. Всего этой зимой их запланировано пять. Попробовать свои силы сможет любой желающий.

Общая протяженность трассы «Волкуша» - более 12 километров. Кататься на лыжах можно ежедневно и бесплатно. В прошлом сезоне «Волкуша» вошла в топ-10 лучших трасс Московской области. Отметим, что в 2024 году здесь обустроят профессиональную лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лыткарино
24 ноября 2023, 23:27
Семью из Раменского наградили медалью ордена «Родительская слава»
Антон Чернов
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Семью из Раменского округа наградили медалью ордена «Родительская слава». Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, прошло в Доме правительства Московской области.

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, в числе награжденных есть семья из Раменского городского округа - Наталья Ломакина и Валерий Ломакин.

Награду за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию вручал лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Семья Ломакиных получила орден «Родительская слава» за образование социально ответственной семьи и пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, они показали отличный пример по укреплению семьи и воспитанию детей.

В ходе мероприятия Андрей Воробьев подчеркнул, что для него это большая честь передать ордена «Родительская слава» семьям.

Отметим, что кроме семьи Ломакиных, награду получила пара из Орехово-Зуевского округа. В этом году они отмечают 25-летний юбилей совместной жизни. У них 12 детей. Также ордена удостоили семью из Протвино.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Раменское
24 ноября 2023, 23:09
Несколько лыжных трасс и 7 катков отроют в Лобне в декабре
Unsplash
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Семь катков с естественным льдом и три лыжные трассы откроют в городском округе Лобня в декабре. Они будут радовать местных жителей и гостей региона на протяжении всего зимнего периода.

Ледовые площадки будут расположены на Краснополянской улице, дом № 31А, на улице Катюшки около дома № 56, на улице Ленина неподалеку от дома № 65, в ТРЦ «Поворот», на стадионе «Москвич» и в парке «Река Времени». Взять инвентарь напрокат можно будет на катках у «Поворота» и в «Реке времени».

Лыжные трассы оборудуют на стадионе «Труд», на территории школы № 3, а также в лесопарковой зоне от микрорайона Южный до микрорайона Катюшки. Здесь же можно будет взять напрокат инвентарь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал подготовиться к приезду туристов на новогодние праздники.

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Новый год
24 ноября 2023, 22:45
Временный мост через Пахру появится в Подольске в феврале
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Временный мост через подмосковную реку Пахру планируют возвести в Подольске к концу февраля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Через реку Пахру обустроят временный мост для восстановления транспортной связи деревень Кутьино, Булатово и Дубровицы. Работы проведут оперативно - до конца февраля», - указали в сообщении.

По данным ведомства, с 25 ноября для жителей деревни Кутьино на маршруте № 65 запустят новую дополнительную схему, которая будет проходить через село Ознобишино и поселок Щапово.

«Восстановление постоянного моста завершат до конца 2024 года. В настоящее время продолжаются изыскательские работы», - резюмировали в Минтрансе.

Обрушение автомобильного моста через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск произошло 10 ноября. В результате травмы получила женщина, которая ехала по мосту на автомобиле. У нее диагностировали перелом ноги и ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.

Подольск Ремонтные работы
24 ноября 2023, 22:39
Врачи Электростальской больницы провели операцию и помогли женщине стать мамой
Unsplash
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Подмосковные врачи помогли женщине, которой на 18-й неделе беременности потребовалась операция на матке, стать мамой. Она поступила в гинекологическое отделение Электростальской больницы с жалобами на боли внизу живота, слабость, тошноту и повышенную температуру.

Сотрудники больницы предприняли экстренные меры и провели операцию, в ходе которой было обнаружено кровоизлияние и сгустки, которые удалось устранить.

Заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий рассказал, что во время операции хирургам пришлось наложить пять гемостатических швов на беременную матку в области кровоточащего сосуда. Это позволило остановить кровотечение.

После хирургического вмешательства пациентка пошла на поправку и ее перевели на наблюдение в МОНИИАГ, где на 37-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.

«После операции пациентке проводилась антикоагулянтная, антибактериальная, утеротоническая терапия», - рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Елена Дулаева.

Сейчас мама с ребенком уже выписаны из медучреждения и чувствуют себя хорошо.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он подчеркнул, что в регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в медучреждениях и продолжают проводить закупку и обновление оборудования.

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Врачи Электросталь

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