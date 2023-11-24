Лыжный сезон начался в клубе «Волкуша» в Лыткарине

Первый лыжный старт пройдет 16 декабря. Всего этой зимой их запланировано пять. Попробовать свои силы сможет любой желающий.

Общая протяженность трассы «Волкуша» - более 12 километров. Кататься на лыжах можно ежедневно и бесплатно. В прошлом сезоне «Волкуша» вошла в топ-10 лучших трасс Московской области. Отметим, что в 2024 году здесь обустроят профессиональную лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Первый лыжный старт пройдет 16 декабря. Всего этой зимой их запланировано пять. Попробовать свои силы сможет любой желающий.

Общая протяженность трассы «Волкуша» - более 12 километров. Кататься на лыжах можно ежедневно и бесплатно. В прошлом сезоне «Волкуша» вошла в топ-10 лучших трасс Московской области. Отметим, что в 2024 году здесь обустроят профессиональную лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».