Лыжный марафон «Николов Перевоз» пройдет в Дубне 3 февраля
Более 800 лыжников со всей России выйдут на старт марафона «Николов Перевоз» в Дубне. О мероприятии рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Трасса традиционного лыжного марафона «Николов Перевоз» пройдет по ледовому руслу реки Дубна. Длина дистанции составит два круга по 25 километров.
Участники смогут выбрать одну из четырех дистанций: пять, десять, 25 или 50 километров. Условия допуска и расписание можно узнать на сайте russialoppet.ru.
На площадке события будут работать пункты питания и обогрева. Церемония открытия соревнований начнется в 11:15.
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