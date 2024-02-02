Лыжный марафон «Николов Перевоз» пройдет в Дубне 3 февраля

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Трасса традиционного лыжного марафона «Николов Перевоз» пройдет по ледовому руслу реки Дубна. Длина дистанции составит два круга по 25 километров.

Участники смогут выбрать одну из четырех дистанций: пять, десять, 25 или 50 километров. Условия допуска и расписание можно узнать на сайте russialoppet.ru.

На площадке события будут работать пункты питания и обогрева. Церемония открытия соревнований начнется в 11:15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

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