06 декабря 2023, 16:47

Лыжные трассы откроют в 56 округах Подмосковья

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В зимний сезон в Подмосковье откроют 166 лыжных трасс. Они будут работать в 56 округах. Из них 43 маршрутов уже накатаны.

Как рассказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, общая протяженность лыжных трасс превысит 720 километров.

«На 90 трассах оборудовано освещение, 68 трасс оснащены раздевалками, возможность воспользоваться пунктом проката инвентаря для всех желающих есть на 38 лыжных трассах. На 160 трассах Московской области естественное оснежение, а еще на шести есть возможность проведения искусственного оснежения», - сказал он.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, 52 трассы будут работать в парках.

«На территории парков и лесопарков Московской области будет работать 52 лыжные трассы. Из них заработают: 27 малых лыжных трасс, 15 средних, 13 больших. Общая протяженность трасс составит 173,4 километра», - сказал он.

Узнать, где именно будут работать лыжные трассы этой зимой, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство
06 декабря 2023, 18:18
Более 370 новых тракторов выведут на очистку дорог Подмосковья зимой
ГУСТ
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Главное управление содержания территорий Московской области распределило 375 новых тракторов для очистки дорог предстоящей зимой. Машины помогут коммунальным службам своевременно приводить территории в порядок.

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что новые трактора отлично подходят для погодных условий Московской области. Полный привод обеспечивает беспрепятственное прохождение, а дизельный двигатель потребляет мало топлива.

«В этом году мы распределили 375 МТЗ 82 серии. <…> Такая машина - сейчас основной помощник для уборки территорий. Сегодня в Подмосковье только на прометание задействовано 720 единиц вместе с теми, что уже были у муниципалитетов в наличии», - указала Светлана Аипова.

В заключение она добавила, что для очистки узких проездов используется малая механизация. При этом дочищается территория вручную. Крупную технику задействует лишь для борьбы с большими объемами снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
06 декабря 2023, 18:06
Первое очное заседание клуба экспортеров прошло в Подмосковье
Мининвест
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Итоги экспортной работы подвели в Подмосковье во время первого заседания клуба экспортеров. На мероприятии также наградили победителей конкурса «Экспортер года Московской области».

«Экспорт - это знак качества для каждого производителя, показатель успеха и востребованности его продукции. Это доказательство того, что его товар в состоянии „занять“ свою долю рынка не только у нас в России, но и имеет потенциал в других странах», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что в число лучших экспортеров Подмосковья вошли 35 компаний. На данный момент в Московской области работают свыше шести тысяч экспортеров, почти 5,6 тысячи из которых - представители МСП.

«Этот показатель у нас чуть выше, чем в других регионах. В среднем по России доля МСП-экспортеров составляет порядка 1%», - заключила Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
06 декабря 2023, 17:56
Свыше 20 тысяч тонн удобрений закупили в Подмосковье для весенних полевых работ в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковье продолжает закупать удобрения для весенних посадок на 2024 год. Сейчас обеспеченность сельхозпредприятий региона составляет 23,7%.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, во время осенних полевых работ использовали 12,3 тысячи тонн удобрений. С их помощью в почву поступают питательные элементы, что позволяет увеличить урожайность.

«В Московской области продолжается закупка минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ в 2024 году. На данный момент уже приобретено 21,4 тысячи тонн, законтрактовано - 1,8 тысяч тонн», - сказал он.

Больше всего удобрений минувшей осенью использовали в Сергиевом Посаде, Раменском, Серебряных Прудах, Зарайске, Клину и Ступине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
06 декабря 2023, 17:54
Автомобили ГУСТ с умными камерами начали фиксировать нарушения по уборке снега в Подмосковье
ГУСТ МО
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Мобильные комплексы инспекторов ГУСТ перевели на зимние настройки. Устройства зафиксировали уже более двух тысяч нарушений по уборке снега в Подмосковье.

«Теперь нейросетевые камеры могут фиксировать несвоевременную уборку снега во внутриквартальных проездах и дворах. С 28 ноября искусственный интеллект уже обнаружил 2 165 зимних нарушений, из них 1432 снежных навала и 733 случая неочищенных покрытий», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно в регионе закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для уборки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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