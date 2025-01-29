Лыжные соревнования в память о тренере Николае Данилине прошли в Истре

В Ногинском торговом центре «Атриум» состоялось открытие персональной выставки графики Виктора Числова. Мероприятие привлекло множество зрителей и прошло в уютной обстановке кофейни Coffee Story.

Автор является членом Ногинского отделения Союза художников Подмосковья и Союза художников России, что подчеркивает его значимость в художественном сообществе. Творения Виктора Числова запомнились зрителям благодаря своей искренности и лиричности, отражая красоту родной природы.

В день открытия выставки прозвучали теплые слова от коллег и друзей, которые высоко оценили профессионализм и уникальный стиль художника. Атмосфера праздника усиливалась звуками саксофона, а за панорамными окнами открывался вид на предвечерний город.

Посетители оставили восторженные отзывы, отмечая интеллигентность и спокойствие картин, а также впечатляющие пейзажи, созданные с использованием цветного карандаша. Выставка стала настоящим подарком для жителей Богородского округа и предоставила уникальную возможность насладиться искусством за чашечкой ароматного кофе.