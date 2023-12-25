Лыжную трассу длиной 650 метров оборудовали в Куровском

Итоги работы по развитию железнодорожной инфраструктуры Подмосковья в 2023 году подвели в Минтрансе. Ключевыми событиями стали запуск новых диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Они связали между собой восемь городских округов Подмосковья, в их состав вошли 29 станций.

К открытию МЦД-4 в Балашихе открыли станцию «Ольгино» и завершили первый этап реконструкции станции «Железнодорожная». В Одинцове для обслуживания МЦД-3 открыли станцию «Лесной городок», построили рядом с ней путепровод и надземный пешеходный переход. В Раменском на станции «Ипподром» к запуску МЦД-3 установили пешеходный переход.

Продолжилась большая работа по снижению смертности на железной дороге. В этом году в Подмосковье установили более 100 камер распознавания лиц для фиксации нарушителей, повысили размер штрафов за несанкционированный переход путей. Также продолжили ликвидировать опасные тропы с помощью ограждений, кустарников и рвов - всего устранили более 350 подобных участков.

«Подводя итоги работы, отмечу, что за год нам удалось реализовать много мероприятий, которые позволили сделать поездки жителей и гостей региона на железнодорожном транспорте безопаснее и комфортнее. Более того, нам удалось сократить число смертельных случаев на железной дороге на 21%», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

В этом году в регионе возвели три новых пешеходных перехода в Люберцах, Реутове и Раменском, а также запроектировали 15 одноуровневых переходов в семи округах.

По данным Минтранса, с начала года на железной дороге Подмосковья произошло более 190 смертельных случаев. Основная причина - переход путей в неположенных местах, на который пришлось свыше 90 эпизодов.

Образовательный семинар для правительства и глав городских округов начался в Подмосковье. Одна из задач мероприятия - поиск новых умных решений для разных сфер жизнедеятельности региона. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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