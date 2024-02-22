22 февраля 2024, 23:48

Лыжное первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» в Лыткарине выиграли сотрудники из Красногорска

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Заключительный этап соревнований на первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту на лыжной трассе «Волкуша» прошел в Лыткарине. В турнире приняли участие 14 команд от каждого из территориальных управлений.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин рассказал о результатах забега. По его словам, лучшее время показали спортсмены Красногорского территориального управления, на втором месте оказались спортсмены Орехово-Зуевского, а третьими к финишу пришли сотрудники Шатурского территориального управления.

«По итогам двух дней победителем первенства признана команда территориального управления № 1 Красногорского территориального управления», - рассказал Кангин.

В первый день участники преодолели трассу в пять километров, во второй день соревновались в эстафете три по пять километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Красногорск Спасатели Спортсмены
22 февраля 2024, 23:25
Минблагоустройства назвало топ-5 самых популярных парков Подмосковья на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Самым посещаемым на прошлой неделе, по данным Министерства благоустройства Московской области, в округах от 100 до 200 тысяч жителей стал истринский парк «Фабричный». С 12 по 18 февраля его посетили более 30 тысяч человек.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, именно парки стали излюбленными местами отдыха у гостей и жителей Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки», - рассказал Хайкин.

Наиболее посещаемыми за прошедшую неделю стали парк «Фабричный» в Истре, парк «Сестрорецкий» в Клину, центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский, парк «Елочки» округа Домодедово и парк усадьбы Кривякино в Воскресенском.

В ведомстве отметили, что всего за прошедшую неделю парки и лесопарки Подмосковья посетили более одного миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки
22 февраля 2024, 23:03
Губернаторские карусели в парках Подмосковья посетили более четырех тысяч человек на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Карусели, установленные по губернаторской программе в парках Подмосковья, посетили более четырех тысяч человек за прошедшую неделю. На всех каруселях можно покататься бесплатно.

Как рассказали в Министерстве по благоустройству, самой посещаемой стала карусель в Центральном парке Ногинска. На ней прокатились более 800 человек. Чуть поменьше - 700 человек приняла карусель в сквере имени Зайцева в Коломне и 400 - в Одинцово.

Жители и гости Подмосковья, помимо каруселей, с удовольствием покатались и на коньках. Рядом с катками открыты палатки со сладким чаем и угощениями на любой вкус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Парки
22 февраля 2024, 22:37
Парки Одинцовского округа на прошлой неделе посетили более 36 тысяч человек
Министерство благоустройства Московской области
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Как рассказали в Министерстве по благоустройству Московской области, особенно многолюдно было в парке имени Ларисы Лазутиной. Там с 12 по 18 февраля отдохнули около 22 тысяч гостей.

Жители и гости округа с удовольствием прогулялись по парку Раздолье. Всего за неделю там провели время более шести тысяч человек.

Парк Малевича посетили свыше семи тысяч человек за неделю.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Парки
22 февраля 2024, 22:08
Акции по безопасности на железной дороге провели в 44 округах Подмосковья
МТДИ МО
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Масштабная акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях 44 округов Подмосковья. Цель мероприятия — показать важность соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, волонтеры в преддверии Дня защитника Отечества раздавали жителям области георгиевские ленточки, а также памятки с правилами поведения на железной дороге.

«Такая масштабная акция в Подмосковье проводится второй раз, уже можно считать это доброй традицией. Мы надеемся, что жители и гости региона будут внимательнее, переходя пути и ожидая поезд на платформе», - пояснили в ведомстве.

Также Минтранс опубликовал печальную статистику: с начала года в Московской области на железнодорожных путях погибло порядка 34 человек, при этом 20 - на «опасных тропах», еще 13 - на пешеходных переходах.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Дороги

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