06 января 2025, 12:20

Лыжники поблагодарили лесничих за благоустройство трассы в Сергиевом Посаде

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Новогодние праздники — отличное время для лыжных и пеших прогулок. Сотрудники Сергиево-Посадского лесничества нашли способ, чтобы сделать катание на лыжах еще комфортнее.

Жители округа оценили старания лесничих, подчеркнув важность сохранения природной красоты окружающей территории.

«Хочу написать огромное спасибо от всех лыжников Подмосковья за труд лесников Сергиево-Посадского лесничества, которые пропилили овраг, значительно улучшив условия для катания. Благодаря их работе, трасса стала более безопасной и комфортной для лыжников всех уровней подготовки. Видимость улучшилась и доступ пересеченных участков теперь легче», - поделилась Анна Таубинская.

06 января 2025, 12:57
Акция «Подари библиотеке книгу» прошла в Коломне
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Социальные работники «Комплексного центра социального обслуживания граждан» в Коломне провели акцию «Подари библиотеке книгу». Главная идея инициативы — напомнить людям о ценности бумажных книг и вдохновить их делиться литературой, которая может найти новых читателей.

В рамках акции сотрудники центра передали в фонд Акатьевской библиотеки более 200 книг из своих личных коллекций.

В дар библиотеке были переданы художественная и детская литература, рассчитанная на читателей разного возраста. «Часто бывает, что прочитанные книги просто пылятся на полках и забываются. Но ведь можно подарить этим книгам новую жизнь, передав их в библиотеку, где они найдут своего нового читателя», - отметили участники акции.

Сотрудники Акатьевской библиотеки выразили искреннюю благодарность за столь щедрый подарок, который стал настоящим новогодним сюрпризом.

Акция «Подари библиотеке книгу» не только помогла пополнить книжный фонд библиотеки, но и напомнила о том, что бумажные книги остаются важной частью нашей культуры и продолжают радовать людей даже в век цифровых технологий.

Книги Коломна Общественные акции
05 января 2025, 22:09
Медицинский прорыв в Подмосковье. Как в центре имени Рошаля помогают маленьким пациентам
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Сегодня ДКЦ имени Рошаля первый и единственный центр в Московской области, который проводит максимально сложные хирургические вмешательства. Он работает всего лишь полгода, однако за это время здесь удалось спасти множество детских жизней. Подробнее о работе медучреждения рассказал корреспондент 360.ru Антон Шестаков.

В центре установлен Ангиограф - современный высокотехнологичный аппарат, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца.

«Иногда эти операции занимают 15-20 минут, а иногда эти операции могут длиться и по несколько часов», - поделился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ДЦК имени Роля Михаил Комиссаров.

Он также рассказал, что центр является единственным с детской рентгенохирургией в Подмосковье, где есть рентгенные эндоваскулярные методы диагностики лечений у детей.

Как рассказали врачи, поток маленьких пациентов в центре - огромный. Однако они успевают оказывать весь спектр необходимых услуг.

«Наши результаты после открытия - они очень хорошие. Даже говоря про мое отделение, мы прооперировали более 80 детей. Выполнили большое количество операций на сердце, на сосуды головного мозга. <…> На данный момент мы выполняем полный спектр детских рентген эндоваскулярных вмешательств. Это уровень федерального центра», - добавил Михаил Комиссаров.

О подобной медицинской помощи раньше не могло быть и речи. На сегодняшний день центр имени Рошаля - первый и единственный в столичном регионе, где проводятся настолько сложные хирургические вмешательства.

В открытии медицинского центра принимал участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркивал, что в учреждении будет работать команда лучших профессионалов со всей России.

Дети Здравоохранение Врачи
05 января 2025, 19:31
Работники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в ДТП со снегоходом в Дубне
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим в результате ДТП с участием снегохода. Инцидент произошел на Иваньковском водохранилище в Дубне.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Александр Проценко рассказал, что сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от свидетелей.

Они сообщили, что в районе лодочных гаражей БАМ двое мужчин, 1985 и 1992 годов рождения, решили прокатиться на снегоходе по льду, но в темноте не заметили опоры причала и врезались в него. В результате аварии оба мужчины получили травмы и нуждались в медицинской помощи.

По словам Проценко, дежурная смена направилась на вызов на судне на воздушной подушке «Хивус-6». На месте они нашли разбитый снегоход и двоих пострадавших с множественными ушибами.

Спасатели оказали первую помощь, зафиксировали пострадавших на жесткие носилки и доставили их к автомобилям скорой помощи. Мужчины были госпитализированы в лечебные учреждения города.

Спасатели ДТП Дубна
05 января 2025, 19:09
Химки вошли в топ-3 Подмосковья по ликвидации незаконных построек
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки занял третью позицию в рейтинге Подмосковья по темпам ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов. С начала года в округе было снесено более 60 таких строений.

В реестр объектов, подлежащих сносу в Химках, включено 114 зданий, среди которых 15 аварийных, 76 самовольно построенных и 23 недостроенных. На данный момент в разных микрорайонах города, включая Новогорск, Сходню и Подрезково, уже ликвидированы десятки подобных объектов.

Ранее в округе демонтировали 56 строений, расположенных в Новогорске, Сходне, Подрезкове и на территории микрорайона Планерная.

Отметим, что в целом по Подмосковью в этом году выявлено 3660 объектов, подлежащих сносу. Большинство из них представляют собой частные строения.

Важно помнить, что незарегистрированные дома и постройки могут быть признаны самовольными, что, возможно, приведет к их сносу. Регистрация имущества дает владельцам ряд преимуществ: возможность прописки, проведение газа, получение компенсации в случае утраты или изъятия, а также оформление налогового вычета до 260 тысяч рублей. Кроме того, зарегистрированные дома позволяют экономить до 30% на электричестве. Для пенсионеров предусмотрено освобождение от налога на недвижимость.

Химки Законы Строительство

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