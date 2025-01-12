Лыжники из Подольска заняли первое командное место на областных соревнованиях
Второй тур соревнований Московской области по лыжным гонкам на призы трехкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Елены Вяльбе прошел на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Команда подольской спортивной школы олимпийского резерва «Труд» показала блестящие результаты, заняв первое место в командном зачете среди 56 команд Московской области.
В состязаниях приняли участие юноши и девушки двух возрастных групп: 15–16 лет и 11–12 лет. Программа включала дистанции 1,2 километра для старших участников и 800 метров для младшей группы.
В личном зачете среди девушек 17–18 лет воспитанницы спортшколы «Труд» также продемонстрировали высокий уровень подготовки. Вероника Тарасова завоевала серебряную медаль, Виктория Ершова финишировала пятой, а Ирина Романова заняла шестое место.
Эти достижения стали ярким подтверждением высокого уровня подготовки подольских лыжников и их тренеров. Теперь спортсмены готовятся к следующим этапам соревнований, где будут бороться за новые победы.