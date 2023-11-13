Лыжная трасса длиной более 50 километров появится в Мещерском парке в Одинцове
Лыжная трасса длиной более 50 километров появится в Мещерском парке. Ее подготовят к ежегодным соревнованиям, главным из которых станет полумарафон.
Мещерский парк в Одинцове пользуется большой популярность не только у жителей округа, но и гостей из соседних городов. Каждые выходные его посещают около семи тысяч человек.
«В последние годы построили беседки, все тут благоустроили. Люди купаются очень много в летний сезон. Для детей сделано много», - поделился житель Москвы Алексей Болгар.
Кроме лыжных трасс в парке есть дорожки для бега и прогулок, в том числе велосипедные. Также установлены детские площадки, зоны для воркаута, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Про четвероногих друзей тоже не забыли, подготовили пространство для выгула собак.
«Парк пользуется спросом: погулять или заняться спортом сюда приезжают многие москвичи и гости из соседних округов. На встрече с руководством парка обменялись опытом, обсудили вопросы благоустройства. В частности, взяли на заметку удачное оформление контейнерных площадок и павильонов. Со своей стороны поделились наработками в части организации пунктов питания и обеспечения безопасности», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Мещерский парк - это не только зона отдыха, это целый проект по сохранению лесов Подмосковья. Здесь создан единый природный комплекс, в котором сохранено пространство для семейного отдыха и спорта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.
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