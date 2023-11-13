Лыжная трасса длиной более 50 километров появится в Мещерском парке в Одинцове

Мещерский парк в Одинцове пользуется большой популярность не только у жителей округа, но и гостей из соседних городов. Каждые выходные его посещают около семи тысяч человек.

«В последние годы построили беседки, все тут благоустроили. Люди купаются очень много в летний сезон. Для детей сделано много», - поделился житель Москвы Алексей Болгар.

Кроме лыжных трасс в парке есть дорожки для бега и прогулок, в том числе велосипедные. Также установлены детские площадки, зоны для воркаута, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Про четвероногих друзей тоже не забыли, подготовили пространство для выгула собак.

«Парк пользуется спросом: погулять или заняться спортом сюда приезжают многие москвичи и гости из соседних округов. На встрече с руководством парка обменялись опытом, обсудили вопросы благоустройства. В частности, взяли на заметку удачное оформление контейнерных площадок и павильонов. Со своей стороны поделились наработками в части организации пунктов питания и обеспечения безопасности», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Мещерский парк - это не только зона отдыха, это целый проект по сохранению лесов Подмосковья. Здесь создан единый природный комплекс, в котором сохранено пространство для семейного отдыха и спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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