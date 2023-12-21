Лыжная гонка пройдет в Одинцове 31 декабря

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Манжосовская лыжная гонка - одно из старейших соревнований в Подмосковье. Впервые ее провели в 1969 году в канун Нового года.

Также в парке имени Лазутиной вскоре откроется каток с искусственным покрытием.

«Каток откроется 29 декабря. Он предназначен как для любительского катания, так и для хоккейных команд. Площадь льда около 1,5 тысячи квадратных метров. Подробности мероприятия мы сообщим в наших социальных сетях», - рассказала директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук.

Напомним, парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной - одно из самых популярных мест для туристов со всего Подмосковья. В 2023 году здесь провели 46 областных мероприятий.

Ранее в парках Московской области прошла предновогодняя развлекательная программа «Морозные традиции». Праздник посетили более 25 тысяч детей и взрослых.

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