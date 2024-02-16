Лыжная эстафета с олимпийскими чемпионами пройдет в парке имени Лазутиной в Одинцове 18 февраля

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, вместе с воспитанниками Одинцовской детской лыжной школы в эстафете будут участвовать профессионалы Ольга Завьялова, Николай Морилов, Александр Панжинский, Светлана Нагейкина и другие.

На финише всех участников угостят горячим чаем и вручат медаль.

«Трасса никогда не пустует. И в будни, и в праздники все желающие совершенно бесплатно проводят здесь время с пользой для здоровья, наслаждаясь окружающими лесными красотами», - отметили в ведомстве.

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