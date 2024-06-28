Лыжероллерная трасса скоро появится в Химках

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Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что задача заключается в том, чтобы проводить работы максимально бережно, ведь Химкинский лесопарк является уникальной природной зоной. Помимо проведения геодезических работ, в лесопарке очистят пруд.

Напомним, что также планируется благоустройство сквера имени Марии Рубцовой. Здесь появится современная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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