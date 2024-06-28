28 июня 2024, 21:21

Лыжероллерная трасса скоро появится в Химках

Администрация г.о Химки
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Подготавливать территорию для строительства лыжероллерной трассы в химкинском лесопарке начнут первого июля. Специалисты проведут анализ грунта и определят границы будущей площадки.

Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что задача заключается в том, чтобы проводить работы максимально бережно, ведь Химкинский лесопарк является уникальной природной зоной. Помимо проведения геодезических работ, в лесопарке очистят пруд.

Напомним, что также планируется благоустройство сквера имени Марии Рубцовой. Здесь появится современная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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Химки Парки
28 июня 2024, 22:57
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Студенты Государственного университета просвещения пройдут производственную практику в Московском областном онкологическом диспансере. Главная цель занятий — научить будущих медиков вести документацию, делать перевязки и проводить различные медицинские манипуляции.

«Учебная практика является стационарной, проводится в форме клинических практических занятий, включая выполнение временных разовых или постоянных заданий по поручению руководителя и специалистов отделения, к которым они прикреплены», - рассказала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Она добавила, что будущие специалисты с помощью занятий смогут закрепить свои теоретические знания на практике.

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Вузы Студенты
28 июня 2024, 22:56
Глава Чехова Михаил Собакин посетил детский лагерь «Звездочка»
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил детский оздоровительный лагерь «Звездочка», принадлежащий Московскому машиностроительному заводу «Вымпел». В настоящее время в лагере проживает более 400 детей в возрасте от шести до 17 лет.

Всего в «Звездочке» запланировано пять тематических смен, и каждую из них дети выбирают совместно с родителями. Участники смены размещены в просторных корпусах, где на каждые два-четыре человека приходится один номер. Питание в лагере организовано пять раз в день, что способствует полноценному и активному отдыху.

На недавней встрече с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным дети поделились своими впечатлениями от пребывания в лагере. Они активно участвуют в спортивных играх, мастер-классах и различных мероприятиях, включая популярный фестиваль красок холли.

Глава округа отметил, что в этом году более 450 детей из Чехова отдохнут по льготным путевкам. Недавно группа ребят отправилась в лагерь «Искраград», а скоро отправятся и дети участников спецоперации на третью смену в «Литвиново».

Также до 9 июля в 17 образовательных учреждениях Чехова будут функционировать лагеря дневного пребывания, где отдохнут более 800 детей, а профильные лагеря посетят около 200 юных участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Чехов Детские лагеря
28 июня 2024, 22:43
Модернизацию тепловых объектов в Подольске завершат к зимнему сезону
Медиасток.рф
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов начал проверку качества и сроков выполнения работ по модернизации тепловых объектов. Первым объектом стала котельная на улице Ульяновых.

Специалисты уже демонтировали один из старых котлов, который пришел в негодность и подготовили основание для установки нового котла.

Заместитель руководителя по строительству ООО «РСПК» Александр Агеев сообщил, что большая часть оборудования уже заказана, и в настоящий момент идет согласование проектной документации. Работы выполняются согласно установленному плану.

Помимо этого, до начала отопительного сезона планируется замена газового хозяйства, окон и ремонт стен как внутри, так и снаружи котельной. Все эти меры позволят увеличить мощность котельной на 20 процентов и значительно повысить качество предоставляемых услуг. Также на объекте по адресу Победы, 4 идет полная реконструкция.

Отметим, что благодаря реконструкции увеличится подача тепла, так как раньше к котельной было подключено около 40 домов микрорайона Шепчинки, то осенью это число возрастет до 140.

Работы по модернизации теплосетей проходят строго по графику и на всех объектах соблюдаются установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Подольск Отопление Ремонтные работы
28 июня 2024, 22:22
Политический обучающий проект «ПолитСтарт» прошел в Звездном Городке
Телеканал «360»
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В городском округе Звездный Городок на площадке Дома космонавтов состоялся четвертый модуль обучающих семинаров в рамках проекта «ПолитСтарт». Проект направлен на подготовку активных граждан, стремящихся стать политическими лидерами на различных уровнях.

Партия «Единая Россия» активно поддерживает эту инициативу, предоставляя участникам необходимые знания и навыки.

На каждом модуле участников ждала новая интересная программа. Эксперты и специалисты в области политтехнологий рассказывали о формировании имиджа кандидата и эффективном использовании агитационных материалов.

Глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский отметил, что всегда ценятся специалисты и очень важно заранее определить, в каком направлении вы будете полезны, будь то социальная сфера или экономика.

Отметим, что проект привлек к сотрудничеству депутатов всех уровней и политтехнологов. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев подчеркнул, что общение позволяет учиться на практике и передать участникам жизненные примеры и опыт первых лиц.

В дополнение участники посетили музей Дома космонавтов, где узнали о развитии космонавтики и историях космонавтов.

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Общественные акции Звездный городок

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