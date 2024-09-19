Людмилу Болатаеву утвердили на пост вице-губернатора Подмосковья

«Людмила Сергеевна уже больше 20 лет работает в Московской области. У нее есть необходимый опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы как здравоохранение, социальная политика и цифровизация», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Людмила Болатаева рассказала о том, что губернатор поставил ей задачу координировать также и систему образования.

«Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы у ребенка был хороший учитель, чтобы в школе давались все необходимые знания, чтобы там было безопасно, чтобы было вкусное и разнообразное питание. Это все ложится в три основные задачи - кадры, содержание образования и условия. В этих направлениях будем очень активно работать», - отметила она.

Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».