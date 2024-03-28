28 марта 2024, 11:06

«Люди, которые будут жить долго». Минздрав Подмосковья — о ранней диагностике рака

Телеканал «360»
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В Воскресенске откроют два дополнительных центра амбулаторной онкологической помощи для обследования и лечения больных раком. В 2023 году система диагностики в Подмосковье позволила на 2,5% повысить выявляемость опухолей на ранней стадии, сообщила ведущей «360» Ксении Присекиной начальник управления организации онкологической помощи Минздрава Московской области Ольга Отдельнова.

«Для нас показатель качества диагностики - это количество нулевых стадий. <…> Более 62% наших пациентов выявляются на ранней стадии. <…> И мы прибавили за год 2,5%. За этими 2,5% стоят люди, которые будут жить долго», - сказала она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал борьбу с раком одним из главных направлений развития здравоохранения. В подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи провели день открытых дверей. Более 700 человек прошли диагностику.

Процесс оказания онкологической помощи начинался с обращения к терапевту. На следующем этапе пациента направляли к врачу-онкологу в первичном онкологическом кабинете или одном из 24 центров амбулаторной онкопомощи.

«В этом году мы откроем еще два центра в Воскресенске - один для детей и один для взрослых.

В центрах амбулаторной онкопомощи происходит основной этап диагностики, который позволяет подтвердить либо опровергнуть диагноз», - сказала представитель Минздрава.

В случае положительного результата доктора проводили консилиум и назначали терапию. Ольга Отдельнова отметила важность ранней диагностики этого заболевания. В этом помогала диспансеризация. В программу включили семь онкоскринингов на самые распространенные разновидности рака.

Здравоохранение Минздрав Медицина Рак Диспансеризация Онкология
28 марта 2024, 11:08
Водителям Воскресенска напомнили правила перевозки детей
Медиасток.рф
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Госавтоинспекторы в Воскресенске проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей. Рейд провели совместно с юными инспекторами дорожного движения из Москворецкой гимназии.

Акция безопасности прошла в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь», который проходит в Подмосковье с 25 марта по 21 апреля 2024 года.

Сотрудники Госавтоинспекции и школьники напомнили участникам дорожного движения о важности использования ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей в машине. После всем вручили тематические памятки.

Ранее пресс-служба городского округа Воскресенск сообщила , что на восьми улицах оборудовали парковки для электросамокатов. Локации выбрали на основе предложений каршеринговой компании с учетом мнения дорожных специалистов.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

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ГИБДД Воскресенск
28 марта 2024, 10:38
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 28 марта
Медиасток.рф
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Загруженность дорог оценили в Подмосковье в четыре балла утром 28 марта. Пробки образовались на некоторых трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во врем движения.

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Дороги
28 марта 2024, 10:26
Команда из Лобни вышла в финал плей-офф хоккейной лиги в Сочи
Медиасток.рф
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Хоккейный клуб Pride из Лобни вышел в финал плей-офф лиги в Сочи. Спортсмены сыграют решающие матчи в начале апреля.

Хоккейный клуб Pride из Лобни выступает в золотой плей-офф лиге «Трудовые резервы». Спортсмены округа успешно выступают среди любительских команд уже второй сезон подряд. Хоккеисты тренируются под руководством Ивана Швыркова.

Соревнования за Золотой кубок пройдут на льду Олимпийского парка в Сочи с 5 по 7 апреля.

Ранее пресс-служба городского округа Лобня сообщила , что местный спортсмен выступит на первенстве России по дзюдо в Калининграде. Воспитанник лобненской «Академии спорта» Даниел Митаишвили представит город в составе сборной Центрального федерального округа.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Лобня Хоккей Сочи
28 марта 2024, 10:24
Гимназию № 23 капитально отремонтируют в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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В Химках капитально отремонтируют гимназию № 23 и построят два детских сада на Юбилейном проспекте и в деревне Юрлово. Их планируют открыть до конца года.

Как рассказали в администрации округа, на Юбилейном проспекте откроют детский сад на 320 мест. Там обустроят игровые, спальни, буфет и туалет, а также музыкальный и физкультурный залы и другие помещения.

В деревне Юрлово началось строительство дошкольного учреждения на 14 групп. Там также будут работать залы для занятий спортом и музыкой и специальные кружковые комнаты.

«С каждым годом в Химках растет число дошколят и школьников. Поэтому очень важно, чтобы дети получали образование в комфортных и современных условиях. Приоритет – строительство учреждений образования в каждом районе округа», – прокомментировал глава округа Дмитрий Волошин. В гимназии №23 проведут капитальный ремонт – сейчас рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций и коммуникаций. В порядок приведут фасад и кровлю, а в помещениях установят новые окна и двери.

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Химки Строительство

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