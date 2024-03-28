«Для нас показатель качества диагностики - это количество нулевых стадий. <…> Более 62% наших пациентов выявляются на ранней стадии. <…> И мы прибавили за год 2,5%. За этими 2,5% стоят люди, которые будут жить долго», - сказала она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал борьбу с раком одним из главных направлений развития здравоохранения. В подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи провели день открытых дверей. Более 700 человек прошли диагностику.

Процесс оказания онкологической помощи начинался с обращения к терапевту. На следующем этапе пациента направляли к врачу-онкологу в первичном онкологическом кабинете или одном из 24 центров амбулаторной онкопомощи.

«В этом году мы откроем еще два центра в Воскресенске - один для детей и один для взрослых.

В центрах амбулаторной онкопомощи происходит основной этап диагностики, который позволяет подтвердить либо опровергнуть диагноз», - сказала представитель Минздрава.

В случае положительного результата доктора проводили консилиум и назначали терапию. Ольга Отдельнова отметила важность ранней диагностики этого заболевания. В этом помогала диспансеризация. В программу включили семь онкоскринингов на самые распространенные разновидности рака.