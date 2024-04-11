Любовь Потапова из Химок стала участницей конкурса «Учитель года Подмосковья»

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Учительнице из Химок предстоит сразиться в мастерстве обучения с 57 преподавателями.

«В Подмосковье этот конкурс проходит более 30 лет. Отрадно видеть, что у моих коллег он вызывает такой интерес. Благодаря таким конкурсам можно не только найти единомышленников и соратников, но и получить бесценный педагогический опыт. Желаю Любови Потаповой удачи!» - сказала лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Учителям необходимо пройти три этапа: «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час».

Региональный этап конкурса «Учитель года Подмосковья - 2024» проходит до 12 апреля. Пятеро лучших учителей представят Московскую область на Всероссийском уровне в конкурсе «Учитель года - 2024».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».