17 декабря 2023, 16:52

Любители из Подольска обыграли Легенд хоккея по буллитам

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Команда любителей из Подольска обыграла звездную сборную «Легенды хоккея» со счетом 9:8. Исход встречи определила серия буллитов. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Стартовый матч третьего зимнего сезона проекта „Выходи во двор“ собрал на трибунах ледовой арены „Витязь“ в Подольске более 3,5 тысячи зрителей. Этот матч мы посвятили памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова», - рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

В звездную сборную вошли Валерий Каменский, тренер Александр Якушев, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Дмитрий Калинин, Александр Гуськов, Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

«В первую очередь хочется поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это уже третий сезон проекта. Мы его ждем каждый год, ждут зрители, ждут города, куда мы ездим, ждут дети и взрослые», - сообщил Каменский.

Перед матчем Коньков провел мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Витязь». Встречу комментировал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Любители и профессионалы на протяжении всего матча шли вровень с небольшим опережением Легенд. Однако ближе к концу встречи жители Подольска сравняли счет. В основное время команды сыграли вничью со счетом 7:7. Однако во время серии булитов любители смогли вырвать победу. Ранее единственное поражение звездной сборной нанесли представители Дедовска из городского округа Истра.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск Хоккей
17 декабря 2023, 14:32
Более восьми тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье за ночь
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Подмосковные дорожные службы за ночь очистили и обработали противогололедными материалами более восьми тысяч километров дорог. Об этом «360» рассказали в Минтрансе региона.

Сейчас на муниципальных и региональных дорогах дежурят около 1,3 тысячи снегоуборочных машин.

«В приоритетном порядке очищают дороги с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта и проезды к социально значимым объектам. Дорожные службы взаимодействуют с оперативными службами для обеспечения безопасного проезда транспорта», - добавили в ведомстве.

Утром на уборку улиц Московской области вышли более 14 тысяч дворников , в работе задействовали свыше 1,2 тысячи единиц коммунальной техники. Жителей попросили отгонять автомобили по запросу коммунальщиков, чтобы расчистка пошла быстрее. Детские площадки пока не расчищают. Вывозить снег начнут ночью.

Снежный покров в Москве достиг аномальной для 17 декабря высоты - 38 сантиметров.

Дороги Автобусы
17 декабря 2023, 12:34
Более 14 тысяч дворников вышли на уборку улиц Подмосковья 17 декабря
РИА «Новости»
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В 08:00 воскресенья, 17 декабря, на уборку улиц Московской области после снегопада вышли 14 386 дворников. Об этом «360» рассказали в Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья.

«Сегодня приступили к тотальной зачистке территорий. Чтобы процесс пошел быстрее и эффективнее, сформировали небольшие бригады из дворников и техники», - сообщили в ведомстве.

К уборке снега привлекли 1286 единиц коммунальной техники.

Работники чистят парковки и подъезды, пешеходные зоны и тротуары «до твердого основания». Детские площадки пока не чистят. Чтобы уборка пошла быстрее, в ГУСТ попросили жителей отгонять автомобили по запросу коммунальщиков.

В ночь на 18 декабря начнется вывоз снега с территорий.

«График выполненных работ по адресам контролируется инспекторским составом. Там, где алгоритм дал сбой, принимаем оперативные меры», - заверили в управлении.

Его сотрудники поблагодарили всех неравнодушных жителей, которые помогли ликвидировать последствия циклона.

Высота снежного покрова в Москве достигла 38 сантиметров - для 17 декабря это самое высокое значение за всю историю метеонаблюдений.

Дороги Снегопад
17 декабря 2023, 09:00
Сотрудники «Мособлпожспаса» предостерегли рыбаков от выхода на лед в снегопад
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирование на реках и прудах Подмосковья. Они напомнили местным рыбакам об опасности выхода на лед водоемов во время снегопадов.

«Снегом занесло все водоемы, и эта масса создает серьезную нагрузку на лед. А так как ледовый панцирь еще не успел окрепнуть с начала зимы, то под тяжестью снега он трескается и прогибается. Из лунок и трещин вытекает вода, разрушающая ледовую поверхность. Любой человек, рискнувший выйти на такой лед, в одну секунду может провалиться», - рассказал замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

Во время рейда показали наиболее опасные на водоеме места. Им порекомендовали избегать устьев естественных притоков, мест выхода подземных вод, участков с трещинами, полыньями, вросшими деревьями и посторонними предметами. Большинству посоветовали вовсе отказаться от рыбалки в период снегопадов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
17 декабря 2023, 07:30
Иностранные студенты спели «Катюшу» в Центре имени Кобзона в Одинцове
Сморкалов Никита
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Студенты Российского государственного института туризма и сервиса из Китая и Афганистана посетили культурно-досуговый центр имени Иосифа Кобзона в Одинцове. Им рассказали о русской народной и классической музыке, также они спели «Катюшу» на русском под баян, а после исполнили ее на родном языке.

Студенты учатся в России по программе культурного обмена.

«Обменные группы - это очень интересно и в плане изучения языка, и в плане профессии. Мне кажется, они будут амбассадорами, представителями русской культуры у себя на родине», - рассказала начальник отдела по туризму Одинцова Наталья Шмелева.

«Им было интересно услышать не только наш рассказ об Иосифе Давыдовиче Кобзоне, но и о народной традиции, о русской классической музыке. Мы исполнили произведения Рахманинова, Чайковского, Глинки. Заранее мы полюбопытствовали, какие русские песни знают в Китае. Оказалось что это „Подмосковные вечера“, „Ой, мороз, мороз“, „Калинка-малинка“», - рассказала директор центра Елена Борисова Помимо лекции и песен студентам показали выставку, посвященную Иосифу Кобзону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Студенты

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