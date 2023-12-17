Любители из Подольска обыграли Легенд хоккея по буллитам

«Стартовый матч третьего зимнего сезона проекта „Выходи во двор“ собрал на трибунах ледовой арены „Витязь“ в Подольске более 3,5 тысячи зрителей. Этот матч мы посвятили памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова», - рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

В звездную сборную вошли Валерий Каменский, тренер Александр Якушев, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Дмитрий Калинин, Александр Гуськов, Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

«В первую очередь хочется поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это уже третий сезон проекта. Мы его ждем каждый год, ждут зрители, ждут города, куда мы ездим, ждут дети и взрослые», - сообщил Каменский.

Перед матчем Коньков провел мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Витязь». Встречу комментировал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Любители и профессионалы на протяжении всего матча шли вровень с небольшим опережением Легенд. Однако ближе к концу встречи жители Подольска сравняли счет. В основное время команды сыграли вничью со счетом 7:7. Однако во время серии булитов любители смогли вырвать победу. Ранее единственное поражение звездной сборной нанесли представители Дедовска из городского округа Истра.

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