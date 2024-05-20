Любителей жарить шашлыки в лесу оштрафовали в Истре

Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы и лесничие обнаружили непотушенный мангал и тлеющее дерево, а это неправомерное действие, особенно в пожароопасный период. До 22 мая на территории городского округа Истра сохраняется III класс пожароопасности.

«В последние недели такие случаи в Подмосковье выявлялись неоднократно. Погода стоит сухая, дождей нет. На территории региона продолжает действовать режим противопожарной безопасности», - сообщил старший участковый лесничий Истринского филиала государственного казенного учреждения «Мособллес» Ирина Котенкова.

Напомним, что нарушителей противопожарного режима ждут штрафы: от 15 до 60 тысяч рублей - для физических лиц; от 30 до 110 тысяч рублей - для должностных лиц; от 100 тысяч до двух миллионов рублей - для юридических лиц. Также возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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