Люберецкий техникум обновит лабораторные классы
Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Ю. А. Гагарина обновит лабораторные классы. Это поможет улучшить качество образования и сделать учебный процесс более эффективным.
Извещение об открытом конкурсе опубликовано на официальном портале в сфере государственных закупок. Начальная стоимость контракта составляет 8,6 миллионов рублей. Прием заявок завершится 19 октября.
Автоматизированное рабочее место включает в себя системный блок, монитор, клавиатуру, источник бесперебойного питания и компьютерную мышь. Закупка осуществляется в рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы. Техника будет использоваться для обновления и улучшения лабораторных классов в техникуме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов.