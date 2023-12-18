18 декабря 2023, 14:27

Лукашенко объяснил важность сотрудничества Подмосковья и Белоруссии

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Сотрудничество с Московской областью очень важно для Белоруссии, поскольку позволяет работать и с другими регионами России. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Минске. Видео с заявлением белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Нам Московская область для сотрудничества в рамках России архиважна», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал Подмосковье крупнейшим регионом России. Через Московскую область республика может работать со всей западами территориями страны - до Урала и, возможно, с Москвой, отметил Лукашенко., Белорусский лидер добавил, что в сотрудничестве с российской столицей все не так просто. Лукашенко выразил надежду, что Воробьев поможет решить и этот вопрос, если республика начнет тесно взаимодействовать с Подмосковьем.

«Не может так быть, чтобы мы могли активно работать во Владивостоке, а не работать с Москвой - это какой-то нонсенс. Я уже послу России говорил об этом, он со мной согласен, мы над этим с ним работаем», - подытожил президент Белоруссии.

Андрей Воробьев впервые приехал в Белоруссию в качестве губернатора. Во время визита глава Московской области возложил цветы к монументу Победы в Минске, почтив память советских солдат и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны. Лукашенко выразил уверенность, что в будущем Воробьев посетит республику не только по деловым поводам.

Белоруссия Андрей Воробьев Александр Лукашенко Россия
18 декабря 2023, 14:34
Более 25 тысяч человек посетили новогодний праздник в парках Подмосковья 16 декабря
Министерство культуры и туризма МО
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Праздник «Морозные традиции» прошел в парках Подмосковья 16 декабря. Его посетили свыше 25 тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Гостей ожидала насыщенная развлекательная программа: мастер-класс по изготовлению праздничных елок, игры в хоккей, соревнования, конкурс на лучший костюм, лепка снеговика и многое другое.

Все желающие смогли посетить новогодний маркет и продегустировать шоколад ручной работы. Для гостей подготовили музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, а также работали резиденция и почта Деда Мороза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
18 декабря 2023, 14:29
Новогодняя программа с Дедом Морозом прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Детская программа с участием Деда Мороза и Снегурочки прошла в Дмитрове. Гостями музея-заповедника «Дмитровский-кремль» также стали Чебурашка, Старуха Шапокляк, Царевна Несмеяна и другие сказочные персонажи.

Напомним, до 29 декабря в музее работает почта главного зимнего волшебника. Отправить письмо Деду Морозу можно в холле 1-го этажа здания музейно-выставочного комплекса по адресу: улица Загорская, 17. Чтобы получить ответ от волшебника, нужно написать свое имя, обратный адрес и телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Напомним, до 29 декабря в музее работает почта главного зимнего волшебника. Отправить письмо Деду Морозу можно в холле 1-го этажа здания музейно-выставочного комплекса по адресу: улица Загорская, 17. Чтобы получить ответ от волшебника, нужно написать свое имя, обратный адрес и телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Юные гости праздника пели и танцевали, водили хоровод, а после развлекательной программы слепили из пластилина фигурку Деда Мороза.

Дети Новый год Дмитров
18 декабря 2023, 14:17
Соревнования за кубок России по карате прошли в Лобне
Unsplash
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Соревнования за кубок России по карате в стиле Сито-рю прошли в Лобне в начале декабря. Сборная Московской области заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Вклад в победу подмосковной сборной внесли спортсмены из Лобни. Команда выиграла 20 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовую медали.

Сегодня каратисты из Лобни - одни из сильнейших в своем направлении в России. Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры Вениамин Гармаев, Ольга Глушкова, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Кира Аббасова и Александр Тульский.

Ранее во дворце спорта «Лобня» прошел турнир по дзюдо , посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
18 декабря 2023, 14:10
Прямой эфир о системе Preschool проведут для родителей школьников в Подмосковье
Министерство образования МО
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Руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Подмосковья Дарья Фадеева проведет прямой эфир о системе Preschool. Встреча пройдет 21 декабря в 10:00.

На трансляции обсудят вопросы, связанные с проектом Preschool в Подмосковье. Чтобы задать вопрос, нужно перейти по ссылке и выбрать тему «Предшкола: стандарт детского сада». Важно, что функция доступна только жителям, прописанным в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Образование

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