Луховицкое варенье из огурцов поборется за звание лучшего туристического сувенира России

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«В конкурсе участвовали 438 авторов и производителей туристических сувениров из 27 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Подмосковное предприятие заняло третье место в номинации „Гастрономический сувенир“, получив от судей конкурса высокие оценки», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Жюри представили варенье, мармелад и зефир из огурцов. Это то, на чем специализируется « Огуречная столица ». В декабре фирма представит Подмосковье на общенациональном финале, где поборется за звание лучшего гастрономического сувенира.

В линейке огуречных лакомств есть пять видов варенья: с лаймом и мятой, яблоком и розмарином, с пряностями и цитрусами, с имбирем и лимоном, с медом. Предприятие также производит мармелад и зефир из огурца и конфеты «Огурец в шоколаде». Недавно «Огуречная столица» начала выпускать новый вид варенья, рецепт которого был найден в рукописях времен Ивана Грозного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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