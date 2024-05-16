Лучшую дружину юных пожарных определили в Подмосковье

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Мероприятие направлено на развитие юных пожарных, а также обучение действиям в чрезвычайных ситуациях и уменьшение случаев пожаров, вызванных неправильным обращением с огнем.

«Помимо этого, участие в соревнованиях развивает у детей лидерские и личностные качества, способствуют поддержанию физической формы, патриотическому воспитанию», - прокомментировал заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Андрей Ковтунов.

Школьники продемонстрировали свои навыки в спортивных эстафетах, в вязке узлов и в быстром надевании экипировки. По итогам конкурса определили лучшие команды. Так, школьники из Мытищ и Каширы стали победителями. На втором месте оказались представители Солнечногорска, на третьем - Луховиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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