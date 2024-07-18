18 июля 2024, 17:18

Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье

Пресс-служба Минздрава МО
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Голосовой помощник Светлана в Московской области занимается обзвоном пациентов после приезда скорой помощи с целью оценки качества предоставленных услуг. Робот контактирует с теми, кто воспользовался услугами скорой помощи, и просит оценить работу бригады по пятибалльной шкале.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул важность поддержки медицинских работников и объявил о проведении голосования для пациентов, чтобы определить лучшую бригаду скорой помощи в регионе. Победители в голосовании получают денежную премию.

«За II квартал робот Светлана собрала более 230 тысяч оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года свыше 500 тысяч», - добавил Алексей Сапанюк.

Согласно результатам второго квартала 2024 года, лучшей бригадой стала команда Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи. Ее состав включает в себя врача - Эдуарда Чернышова, фельдшера - Евгению Колкину, медицинского брата - Михаила Маклецова, и водителя - Алексея Плещева.

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Здравоохранение Скорая помощь Врачи Медицина
18 июля 2024, 17:16
Почти 90 тысяч книг взяли в библиотеках Химок этим летом
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Библиотеки Химок предоставили жителям округа почти 90 тысяч книг за это лето. Самыми популярными жанрами оказались художественная литература, публицистика и классические произведения из курса школьной программы.

Самой посещаемой библиотекой Химок является библиотека № 3. Ее сотрудники выдали гражданам около 20 тысяч произведений с начала ле6та. Центральная детская библиотека предоставила свыше 15 тысяч экземпляров, а библиотека № 4 - восемь тысяч.Постоянные посетители учреждения - это дошкольники, ученики общеобразовательных учреждений, студенты и пенсионеры. Всего жители воспользовались 17 библиотеками округа.

«Сегодня библиотеки - это не просто место, где хранятся книги. Библиотеки привлекают горожан разнообразными мероприятиями: здесь проводят мастер-классы, образовательные лекции, встречи с известными писателями и презентации новых изданий», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что ранее в парке «Дубки» начала действовать станция буккроссинга. Каждый желающий может взять понравившееся произведение или пополнить летнюю читальню экземплярами из домашней библиотеки. Зоны буккроссинга установлены также в парке «Экоберег» и в некоторых жилых комплексах.

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Книги Химки Литература
18 июля 2024, 17:15
Косметический ремонт в Павловской школе в Истре проведут к 9 сентября
https://vk.com/goistra
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В Павловской школе в деревне Черная сделают косметический ремонт. Ее построили четыре года назад, но решили обновить к началу учебного года.

Уже отремонтировали туалетные комнаты, восстановили перегородки, а также сделали подвесное покрытие потолка. Кроме того, уже завершены работы по покраске забора вокруг школы и пожарной лестницы.

В планах поменять потолки в одном из кабинетов, убрать старые вешалки и установить новые.

Помимо этого, по всему периметру на улице и в здании школы установлено видеонаблюдение. Камеры в образовательном учреждении являются элементом общей системы безопасности. Закончат ремонт к 9 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Ремонтные работы
18 июля 2024, 17:15
Около 20 мастер-классов прошло в музее «Артишок» в Химках с начала лета
Администрация Химки г.о.
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Тематические мастер-классы провели в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Всего с начала лета в Химках состоялось уже 18 творческих встреч.

Жители Химок уже научились делать аксессуары, украшения и предметы для дома на бесплатных мастер-классах. Такие мероприятия проходят в парке Толстого со среды по пятницу в 12:00.

«В рамках мастер-классов жители могут проявить свои творческие способности, овладеть новыми навыками работы с различными материалами и своими руками создать сувениры на память», - рассказала депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Свыше двух тысяч человек уже посетили музейно-выставочный комплекс «Артишок» в этом году. Ежедневно в нем организовывают развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Например, можно посетить уроки в музее, поучаствовать в квестах и других активностях.

Напомним, что в Химках к 85-летию округа откроется выставка картин местных жителей. А посетить мастер-классы может любой желающий, записавшись предварительно по телефону: 8-915-095-27-29.

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Химки Музеи
18 июля 2024, 17:14
Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья перевели дачи в статус жилых в 2024 году
Медиабанк МО
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Более 3,3 тысячи человек воспользовались услугой по переводу садового дома в жилой в Московской области. Всю процедуру можно оформить через портал госуслуг.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что собственники имущества, расположенного на земельных участках с разрешенным использованием «ведение садоводства», имеют возможность изменить статус дома в режиме онлайн.

Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг и подождать 13 дней пока будет готовиться выписка из реестра недвижимости с актуальными данными.

«Так, с начала года более 3,3 тысяч граждан перевели садовые дома в жилые, что почти на одну тысячу больше в сравнении с показателем прошлого года», - добавила Адигамова.

Для того, чтобы признать дом жилым, необходимы соблюсти следующие условия: наличие фундамента, окон, электричества, водоснабжения, канализации, системы отопления и вентиляции. Полный список критериев указан в постановлении правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года.

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Недвижимость Госуслуги

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