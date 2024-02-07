Лучшую бригаду скорой помощи по итогам 2023 года определили в Подмосковье

«Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Лучшими сотрудниками скорой помощи в прошлом году стали врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.

В этом году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом «Светланой» продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

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