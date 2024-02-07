07 февраля 2024, 13:53

Лучшую бригаду скорой помощи по итогам 2023 года определили в Подмосковье

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Отзывы пациентов о работе скорой помощи собирали в течение всего прошлого года в Подмосковье с помощью робота «Светланы». На основании полученных данных удалось определить лучших врача, фельдшера, медсестру и водителя.

«Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Лучшими сотрудниками скорой помощи в прошлом году стали врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.

В этом году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом «Светланой» продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Скорая помощь Врачи
07 февраля 2024, 14:23
Спортсмен Иван Гулинский из Химок завоевал серебро на фестивале «Крещенские морозы»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Юный спортсмен Иван Гулинский из Химок занял второе место на всероссийских лыжных соревнованиях. Детский фестиваль «Крещенские морозы» прошел в Красногорске.

Соревнования провели в 23-й раз среди спортсменов в возрасте от семи до 14 лет. Участники стартовали на дистанциях от 700 метров до трех километров в зависимости от возрастной группы. Ученик тренера секции лыжных гонок химкинской спортшколы «Лунево» Марины Гореловой успешно выступил на фестивале. Иван Гулинский уже третий год подряд становится призером гонок. В этот раз он занял второе место в своей группе на дистанции один километр.

«Поздравляю нашего спортсмена с высоким результатом. Также хочу поблагодарить весь тренерский состав Луневской спортшколы за воспитание юных чемпионов. Конечно, немаловажным фактором является создание и развитие соответствующей инфраструктуры для занятий спортом. При поддержке главы округа в Химках уже реализовано множество значимых проектов, которые позволяют развиваться в спортивном направлении как деткам, так и взрослым», - подчеркивает лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

В лыжной гонке приняли участие более 800 юных лыжников из Москвы, Подмосковья, Тверской, Владимирской, Вологодской, Брянской и Рязанской областей. Участие во всероссийском лыжном фестивале принимают спортсмены с 2011 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
07 февраля 2024, 14:23
Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
Медиаархив Подмосковья
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За неделю в Подмосковье выставили на торги 105 объектов недвижимости. Большинство из них — в Орехово-Зуеве, Коломне и Шатуре.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Орехово-Зуеве на торги выставили еще 45 лотов. Это земельные участки, здания и коммерческие помещения. Так, в аренду сдают семь соток под строительство дома в деревне Соболево.

Еще 52 объекта представили в Коломне и 10 - в Шатуре.

Жители могут выбрать подходящую недвижимость на портале ЕАСУЗ.

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Аукционы Недвижимость
07 февраля 2024, 14:16
Участники движения «Первые Подмосковья» поздравили женщин-врачей с профессиональным праздником
Министерство образования МО
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Международный день женщины-врача отмечают 3 февраля. Активисты объединения «Движение первых» поздравили с этим событием подмосковных медиков, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

«Первые выразили свою благодарность работницам здравоохранения за их профессионализм, добродушие и ежедневную помощь. Они понимают, что работа врачей - это не только физический и интеллектуальный труд, но и множество эмоциональных испытаний, с которыми они сталкиваются ежедневно», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что второй съезд «Движения Первых» прошел на территории международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участниками программы стали более трех тысяч человек.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Праздники Врачи Медицина Образование
07 февраля 2024, 14:11
Спортсмены из Жуковского победили на турнире по кикбоксингу в Суздале
ЦЕ «Штурм»
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Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые медали в общекомандном зачете юбилейного 25 турнира по кикбоксингу. Состязания проходили в Суздале в рамках Всероссийских соревнований «Золотое кольцо».

Кикбоксеры Московской области завоевали злотые медали в дисциплинах: «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «лоу-кик».

Победители - спортсмены их Жуковского Алена Капичникова, Захар Лапенков и Александр Росихин. Серебряную медаль завоевал Анатолий Капичников. Алена Капичникова и Александр Росихин выполнили нормативы мастеров спорта России.

В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 35 регионов россии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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Спортсмены Бокс

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