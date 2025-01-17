17 января 2025, 13:45

Лучший новогодний подъезд выберут в Реутове

Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Конкурс на лучшую дворовую елку и лучший новогодний подъезд стартовал в муниципалитете 9 декабря. Комиссии осталось осмотреть только один адрес, после чего будут подведены итоги.

Сотрудники администрации городского округа и представители управляющих компаний, оценили работы почти всех участников конкурса.

В соревновании участвуют 11 подъездов Реутова. Они расположены по адресам: Юбилейный проспект, дома № 12, 31, 40 и 78, улица Октября, дома № 18 и 20, Ашхабадская улица, дома №  21 и 27, корпус 3, улица Некрасова, дом № 10, проспект Мира, дом № 57 и Транспортная улица, дом № 31 «Как и всегда, выбрать победителя будет трудно, но мы стремимся к объективной оценке», - заявил заместитель главы округа Владимир Климов. Он отметил важность таких конкурсов для налаживания общения между администрацией и домовыми сообществами наукограда.

Реутов Новый год конкурсы
17 января 2025, 14:18
Свыше 300 млн рублей направят на социальные контракты в Подмосковье в 2025 году
Министерство социального развития Подмосковья
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Программа поддержки жителей с низкими доходами продолжается в Подмосковье. Преодолевать трудную жизненную ситуацию семьям или одиноко проживающим людям помогают социальные контракты.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что в этом году прожиточный минимум на душу населения составляет 19 302 рубля.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что для выплат по социальным контрактам в 2025 году предусмотрено около 300 миллионов рублей. В прошлом году этой поддержкой воспользовались полторы тысячи жителей, благодаря чему удалось реализовать множество интересных проектов и идей, а некоторые из них стали важными для общества.

Социальный контракт предусматривает финансовую помощь в поиске работы, старте бизнеса, ведении личного подсобного хозяйства и других направлениях.

Максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения - в этом году это 21 039 рублей.

Подать заявление на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через региональный портал госуслуг.

Семья Работа Госуслуги
17 января 2025, 14:08
Турнир по вольной борьбе прошел в Химках
Администрация Химки г.о.
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Чемпионат по вольной борьбе прошел в Химках. Участие в соревнованиях приняли свыше 100 спортсменов из Москвы, Московской области и Твери.

Честь городского округа Химки отстаивали борцы из спортивных школ «Альбаго» и «Виктория». Победителями турнира стали Геворг Кочоян, Адилхан Сабыров и Давид Палоян. Все участники, независимо от результатов состязаний, заслужили призы, почетные грамоты и подарки.

«Поддержка детского спорта - инвестиция в будущее. Такие турниры помогают ребятам раскрыть свой потенциал, научиться работать в команде и стремиться к победам», - отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Среди участников чемпионата были дети из многодетных и малоимущих семей. Подобные спортивные мероприятия помогают продвигать здоровый образ жизни и самодисциплину.

Так, в Химках регулярно проводят эстафеты, чемпионаты и оздоровительные разминки. Особое внимание администрация округа уделяет развитию массового спорта.

Спортсмены Химки
17 января 2025, 14:07
Лекция о быте и культуре древних славян прошла в Богородском округе
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В одном из павильонов Ногинского парка «Глухого» состоялась программа, на которой Евгения Кудрявцева и Дмитрий Большаков из клуба исторической реконструкции «Темная земля» рассказали о жизни древних славян. Посетители узнали из программы о миграциях, культуре, быте и религиозных верованиях предков.

Гости могли рассмотреть книги, иллюстрации с изображениями богов и духов природы, а также авторские куклы, изображающие Бабу-ягу и домового. Внимание посетителей привлекли и предметы обихода, одежды и оружия, созданные согласно историческим источникам, например рубаха из крапивы.

Участники активно задавали вопросы, интересуясь различными аспектами жизни славян. В конце мероприятия гости благодарили организаторов за возможность узнать больше о славянской культуре и выразили надежду на дальнейшие встречи.

Клуб «Темная земля» продолжает собирать знания о прошлом и стремится возродить историческое наследие народа, создавая уникальные проекты. Важно помнить, что без осознания своего прошлого невозможно построить будущее. Подобные мероприятия способствуют сохранению традиций и передаче знаний будущим поколениям.

История Богородский
17 января 2025, 14:05
Выставка литографий Анри Матисса открылась в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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В картинной галерее Балашихинского историко-художественного музея стартовала выставка «Анри Матисс. Взгляд». Экспозиция включает более 120 литографий, созданных мастером, сыгравшим ключевую роль в развитии современного изобразительного искусства.

Анри Матисс занимает уникальное место среди художников Западной Европы ХХ века. Его работы, отличающиеся новаторским подходом, впервые показали миру изобразительное искусство вне академических рамок. Выставка организована в партнерстве с компанией «АртГит», что, по словам директора музея Елены Елистратовой, стало важным событием для местной культуры.

«Выставка „Анри Матисс. Взгляд“ - наш седьмой совместный проект. Это ценное сотрудничество обогащает нас новыми знаниями и предоставляет жителям Балашихи уникальную возможность увидеть работы всемирно известных художников, не покидая своего города», - отметила Елена Елистратова.

На выставке представлены литографии, выполненные в 1945, 1954 и 1980-х годах в парижских и нью-йоркских отделениях Ateliers Mourlot. Особое внимание уделяется работам, созданным при непосредственном участии Матисса, включая литографии из второго издания его книги «Джаз».

Матисс стремился показать свое восприятие изображаемых людей, а не добиваться фотографической точности. В экспозиции можно увидеть портреты его музы Лидии Делекторской и других близких людей. Экскурсовод Оксана Калинина подчеркнула, что Матисс имел особую связь с Россией, и его работы были переданы в Советский Союз после его смерти.

Выставка будет открыта для посещения до 23 февраля 2024 года в картинной галерее на проспекте Ленина, 10.

Выставки Художники Балашиха

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