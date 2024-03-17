Лучший неонатолог России Денис Аксенов вместе с семьей проголосовал на выборах президента в Балашихе

Читайте нас в:

Со сложным графиком работы врачу сложно найти свободное время. Но дни выборов совпали с окончанием отпуска, поэтому пришли всей семьей.

«Супруга проголосовала дистанционно, а я вот пришел показать детям, как проходят выборы на избирательном участке», - рассказал Денис Аксенов.

Специалист обратил отдельное внимание на важность процесса для будущего страны.

«От нашего выбора зависит судьба нашего государства», - подчеркнул Денис Аксенов.

Супруга Дениса Аксенова отметила удобство ДЭГ и поблагодарила за то, что развитие современных технологий облегает жизнь.

«Это оказалось очень удобным на тот случай, если мы бы планировали куда-то уехать. Поэтому спасибо, что современные технологии помогают нам участвовать в выборах президента», - рассказала супруга Дениса Аксенова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».