17 марта 2024, 13:24

Лучший неонатолог России Денис Аксенов вместе с семьей проголосовал на выборах президента в Балашихе

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Лучший неонатолог России, многодетный отец Денис Аксенов вместе с семьей приехал на избирательный участок в Балашихе, чтобы проголосовать на президентских выборах. Его супруга выбрала электронный формат голосования.

Со сложным графиком работы врачу сложно найти свободное время. Но дни выборов совпали с окончанием отпуска, поэтому пришли всей семьей.

«Супруга проголосовала дистанционно, а я вот пришел показать детям, как проходят выборы на избирательном участке», - рассказал Денис Аксенов.

Специалист обратил отдельное внимание на важность процесса для будущего страны.

«От нашего выбора зависит судьба нашего государства», - подчеркнул Денис Аксенов.

Супруга Дениса Аксенова отметила удобство ДЭГ и поблагодарила за то, что развитие современных технологий облегает жизнь.

«Это оказалось очень удобным на тот случай, если мы бы планировали куда-то уехать. Поэтому спасибо, что современные технологии помогают нам участвовать в выборах президента», - рассказала супруга Дениса Аксенова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Балашиха Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 14:58
Чемпион мира по кикбоксингу Вадим Украинцев из Истры принял участие в президентских выборах на дому
Телеканал «360»
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Заключительный день выборов президента продолжается в России. Некоторые участники предпочитают голосовать удаленно или на дому, чтобы избежать посещения избирательного участка.

Одним из таких граждан стал чемпион мира по кикбоксингу Вадим Украинцев, который проживает в Истре. Для того чтобы мужчина мог сделать свой выбор, к нему домой пришли представители выездной комиссии.

После заполнения всех необходимых документов Вадим Украинцев опустил бюллетень в опечатанную урну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Истра Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 14:49
Праздничный концерт для ветеранов прошел в Московском областном госпитале Солнечногорска
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В Московском областном госпитале для ветеранов в деревне Жилино состоялся праздничный концерт. Его приурочили к празднованию масленичной недели.

На праздник пригласили ветеранов и участников боевых действий, которым артисты и коллективы из Солнечногорска представили свои вокальные выступления.

«Подарком для наших пациентов стал праздничный концерт от солнечногорских артистов. Такие мероприятия полезны для тех, кто проходит у нас лечение, им важно знать, что о них помнят», - сказал начальник группы информационно-технологического обеспечения в Московском областном госпитале для ветеранов войн Максим Козлов.

Масленичные гуляния широко отмечаются по всему городскому округу Солнечногорск, привлекая жителей разных территорий к участию в празднике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Ветераны Концерты
17 марта 2024, 14:27
Боец СВО Владимир Коннов проголосовал на президентских выборах в Химках
Телеканал «360»
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Участник специальной военной операции Владимир Коннов принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в Химках.

17 марта по всей стране проходит заключительный день голосования на выборах президента России. Граждане, кто еще не успел отдать свой голос, спешат на участки.

На одном из них в Химках заметили участника СВО Владимира Коннова. Он пришел, чтобы сделать выбор вместе со своей супругой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 14:18
Работники стекольного завода «Солстек» проголосовали онлайн на выборах президента
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Свыше 40 сотрудников завода «Солстек» в Солнечногорске воспользовались сервисом дистанционного электронного голосования. Они отметили удобство такого метода.

Производство действует круглосуточно, и, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса, работники воспользовались преимуществом дистанционного голосования.

Все жители городского округа активно участвуют в выборах. Воскресенье, 17 марта, является заключительным днем выборов президента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Заводы Выборы президента — 2024

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