«Лучший год за последние десятилетия». Урожай в Подмосковье превысил плановые показатели

«Результаты в этом году даже выше, чем мы планировали. По зерну в прошлом году был рекорд - 680 тысяч тонн. В этом году мы увеличили урожай на 40 тысяч тонн, до 720, - теперь этот год является лучшим за последние десятилетия», - доложил министр.

Он отметил стабильный показатель урожая овощей, на который не влияет погода. Урожай картофеля вырос на 83 тысячи тонн и достиг второго по величине показателя за 10 лет. Позитивная ситуация сложилась и с кормовыми культурами. По всем четырем видам культур, которые в основном производятся в Подмосковье, в лидерах оказались Коломна, Дмитров, Зарайск, Луховицы и Ступино.

Финансовые итоги Мурашов отметил, что в сфере сельского хозяйства в регионе в этом году возникло три вызова. Первый был связан с ценами на молоко: их падение более чем на 20% с февраля по июль сильно повлияло на аграриев. Меры, принятые на федеральном уровне, позволили вернуть цены на уровень начала года.

Кроме того, с июня более чем на 30% выросли цены на дизтопливо. Сейчас сохраняется рост на 14% выше, чем в начале июне, однако цены частично снизились.

Мурашов упомянул о ценах на итоговую продукцию. Падение цен на зерна и картофель на 20% по сравнению с прошлым годом стало еще одним вызовом для сельхозпроизводителей. Большой урожай частично компенсирует это снижение, однако придется отдельно проанализировать финансовые итоги, чтобы понять, как эта тенденция сказалась на аграриях.

«Если они уйдут в минус, таких же высоких результатов получать мы не будем», - пояснил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал привлекать работников в сельское хозяйство созданием доходчивого механизма ипотеки для них.