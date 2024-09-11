11 сентября 2024, 09:37

Лучшими на конкурсе Минздрава стали лаборант и фармацевт из НИКИ детства

ники детства
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Итоги всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» подвели в Минздраве России. Победителями среди фармацевтов и лаборантов стали медики НИКИ детства.

В номинации «Лучший лаборант» победила лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории Татьяна Ненюкова. А в номинации «Лучший фармацевт» выиграла старший фармацевт Юлия Дубская.

«Задача фармацевта - не только обеспечить отделения нужными лекарствами, но и проинформировать докторов обо всех доступных новинках лекарств, дать возможность сравнить аналоги. Каждый день я с удовольствием иду на работу», - рассказала Юлия Дубская.

Она также занимается отпуском лекарств и расходных материалов.

Победители конкурса Минздрава России получили денежные призы и дипломы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Минздрав Врачи конкурсы
11 сентября 2024, 10:13
Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 сентября
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Три лесных пожара потушили в Подмосковье 10 сентября. Они произошли в Ступине и Клину. Огонь ликвидировали в день обнаружения силами 17 человек. В ближайшие в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 11 по 13 сентября на большей части территории области спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. При этом в Луховицком лесничестве ожидают пятый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается безоблачная погода, 12 сентября возможны локальные ливни.

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Минздрав Врачи конкурсы
11 сентября 2024, 09:46
Благотворительный забег «Пульс Добра» пройдет в Подмосковье 14 сентября
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Благотворительный забег «Пульс Добра» пройдет в Коломне 14 сентября. Все собранные на нем средства направят на помощь детям-сиротам.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в забеге примут участие чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин, Александр Бондарь. На старт выйдут дети из приютов, а также ребята с ограниченными возможностями и воспитанники интернатов. Для них подготовят дистанции от 600 метров до 21,1 километра.

«Участники преодолеют свои дистанции по исторической части Коломны вдоль стен древнего Кремля. Любители бега и гости мероприятия смогут насладиться живописными панорамами города. Для юных участников будет организована отдельная развлекательная программа», - отметили в министерстве.

Организаторы открыли прием заявок на аккредитацию СМИ. Подать их можно по адресу электронной почты mosoblsport@list.ru.

С 2015 года забег организует благотворительный фонд «Исток». В 2017 году его признали победителем всероссийского конкурса социальных проектов.

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Спортсмены
11 сентября 2024, 09:05
Занятия по базовой военной подготовке проведут в Люберцах
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Жители Люберец смогут посетить бесплатные курсы базовой военной подготовки. Занятия будут проводиться на полигоне «Марусино» для детей и взрослых.

Курсы базовой военной подготовки «Мобрезерв» смогут пройти дети в возрасте от 14 лет и взрослые в возрасте от 18 лет и старше.

«Занятия будет проводить ветеран СВО, кавалер ордена Мужества. Блок занятий будет включать в себя основы тактико-специальной подготовки, медицины, инженерно-саперной подготовки. На регулярной основе будут проходить бесплатные мастер-классы по основам тактической и медицинской подготовки», - рассказал координатор по развитию Центра военно-тактических игр «Берсерк», рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян.

Первое занятие пройдет 14 сентября. Регистрация ведется в мессенджерах по телефонам: 7 (917) 552-99-03 и 7 (916) 445-54-17.

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Люберцы Военные
11 сентября 2024, 09:00
Глава Люберец Владимир Волков навестил многодетную семью из Суджи
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков навестил многодетную семью, которая эвакуировалась из Суджи. Он передал детям обещанные ранее велосипеды, ноутбуки, планшет и телефоны.

Елена воспитывает восемь детей - двоих родных и шестерых приемных. Их дом в Судже попал под обстрел, но семье удалось эвакуироваться. Сейчас они живут в поселке Томилино. Детей уже устроили в школу, а для семьи собрали необходимые вещи.

«Как и обещал, привезли все, о чем нас просили ребята при знакомстве - велосипеды, ноутбуки и планшет, телефоны. Надеюсь, что с подарками угадали, и в учебе новая техника будет в помощь. С мамой остаемся на связи - мы всегда рядом», - отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям Раменского окажут максимальную помощь после атаки БПЛА.

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Люберцы Дети Семья

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