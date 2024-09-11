Лучшими на конкурсе Минздрава стали лаборант и фармацевт из НИКИ детства

Читайте нас в:

В номинации «Лучший лаборант» победила лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории Татьяна Ненюкова. А в номинации «Лучший фармацевт» выиграла старший фармацевт Юлия Дубская.

«Задача фармацевта - не только обеспечить отделения нужными лекарствами, но и проинформировать докторов обо всех доступных новинках лекарств, дать возможность сравнить аналоги. Каждый день я с удовольствием иду на работу», - рассказала Юлия Дубская.

Она также занимается отпуском лекарств и расходных материалов.

Победители конкурса Минздрава России получили денежные призы и дипломы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».