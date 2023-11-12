Лучшим сотрудникам ОВД Подмосковья вручили награды в Наро-Фоминске

Собравшихся в концертном зале поздравили руководители окружного управления полиции, а также представители администрации. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поблагодарил сотрудников за их службу.

«Ваша служба часто связана с риском для жизни и здоровья, то, что ваши семьи порой страдают от недостатка внимания. Вы очень много проводите времени, и в том числе в праздничные и выходные дни, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы у вас было больше времени на общение с родными, близкими, чтобы в работе вам сопутствовала удача, а дома было благополучие и достаток», - обраился Роман Шамнэ.

Вместе с поздравлениями прошла церемония награждения. Нагрудные знаки, грамоты и подарки достались не только действующим блюстителям закона, но и ушедшим на заслуженный отдых.

«Я хотела бы пожелать своим коллегам, ветеранам, участникам боевых действий, прежде всего здоровья, мирного неба над головой, счастья, любви и всего самого хорошего», - подчеркнула старший лейтенант полиции Алена Бежко.

Руководители окружного МВД отметили результативность местного управления по раскрываемости преступлений. Также заявили, что на дорогах стало гораздо меньше аварий.

«Количество жалоб от населения стало меньше, количество раскрытых преступлений стало больше, только за 10 месяцев этого года раскрыто более 300 тяжких и особо тяжких преступлений из них 10 убийств, несколько резонансных преступлений, так же было одно из самых крупных изъятий партии наркотиков в истории России. Было изъято около 300 килограммов героина нашими сотрудниками по незаконному обороту наркотиков», - поделился начальник УМВД Наро-Фоминского городского округа Вячеслав Иванов.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Сергей Кузнецов подчеркнул, что эффективная работа привела к снижению количества ДТП на дорогах.

«Все это достигнуто в первую очередь организацией дорожного движения, улучшаем проекты на сложных местах, особенно прорабатываем места - очаги аварийности так называемые, в которых в течении года было более трех ДТП. Улучшаем дорожную разметку, дорожную инфраструктуру», - рассказал Сергей Кузнецов.

После торжественной церемонии сотрудников полиции поздравили творческие коллективы. Небольшая концертная программа началась со слов благодарности сотрудникам, погибшим при исполнении своего служебного долга. Их память почтили минутой молчания.

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