Лучшим кинологам Росгвардии из Балашихи вручили награды за участие в СВО

Алексей Воробьев отметил, что благодаря совместной работе Росгвардии и служебных собак спасены тысячи жизней, задержано более 300 боевиков ВСУ и пособников, четвероногие стражи порядка нашли больше тысячи единиц стрелкового оружия, 90 тысяч взрывоопасных предметов. Около двух тонн взрывчатых веществ и свыше полутора миллиона патронов различного калибра к стрелковому оружию. С 1996 года свои жизни отдали 46 боевых товарищей, а старший прапорщик Василий Юрьев и младший сержант Александр Бузин посмертно удостоены звания Героя России. Присутствующие почтили их память минутой молчания.

В ходе мероприятия на плацу состоялись показательные выступления кинологов Росгвардии с минно-розыскными и патрульно-розыскными собаками, интерактивная программа, полевая кухня и посещение музея ОДОН имени Дзержинского.

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Мероприятие приурочили к 115 годовщине со Дня образования кинологических подразделений войск правопорядка.

Впервые собаки появились в сыскном отделении в 1906 года, а спустя еще три года был основан первый официальный питомник. Ежегодно десятки тысяч преступлений раскрываются с помощью служебно-розыскных собак. Свой воинский долг четвероногие выполняют в горячих точках, даже в зоне специальной военной операции.

В ходе торжественной части наградили кинологов и их верных товарищей за выполнение служебно-боевых задач.

«Сегодня без кинологов и их четвероногих помощников не выполняется ни одна задача в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Служебные собаки показывают свою эффективность при обнаружении взрывоопасных предметов, оружия, боеприпасов, розыске, задержании преступников, охране важных государственных объектов. Выражаю слова благодарности кинологам и поздравляю с годовщиной. Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, здоровья и скорейшей победы в СВО», - сказал заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьёв.