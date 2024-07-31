Лучших выпускников школ наградили на торжественной церемонии в Ногинске

В этом году в Богородском округе на одного стобалльника больше, чем в 2023-м. При этом 112 ребят были близки к максимальной отметке, набрав 91-99 баллов на экзамене. За год число высокобалльников по математике выросло в три раза, по обществознанию - в два, по физике и биологии - в полтора.

«Многие из ребят уже определились с выбором учебного заведения. Главное - заниматься любимым делом, использовать свои знания для приобретения практического опыта. А мы всегда готовы помочь. Важно, чтобы ребята не теряли связь с Богородским округом. Получив специальность, работали и строили свою жизнь именно здесь», - отметил глава округа на встрече с выпускниками.

Трое учителей, которые подготовили двух и более стобалльников, получат выплаты по 150 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ завершится к сентябрю.

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