Лучших волонтеров в Химках отметили муниципальными наградами

Слова благодарности и награды получили Анна Тишкина, Марк Бровченко, Мария Хвостова, Алиса Найданова и Анна Прибылова.

«Волонтеры - это настоящие герои нашего времени. Они своими делами доказывают, что взаимовыручка, отзывчивость и готовность прийти на помощь ближнему являются неотъемлемой частью нашей жизни», - сказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Всего в Химках зарегистрировано более трех тысяч волонтеров. Они помогают российским военнослужащим. Активисты собирают и доставляют в зону специальной военной операции гуманитарную помощь, поддерживают семьи бойцов, а также поддерживают беженцев и переселенцев.

Присоединиться к волонтерской миссии может любой желающий. Вступить в ряды добровольцев можно при помощи чат-бота или обратившись в местное отделение лично. Оно находится по адресу: Химки, улица 9 Мая, дом 18Б. График работы: понедельник–пятница - с 09:00 до 18:00.